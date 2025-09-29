17.7 C
San Luis Potosí
Tigres da un par de zarpazos y vence al Querétaro en La Corregidora

Los universitarios se abrazan tras su segunda anotación.Créditos: @TigresOficial
lunes, septiembre 29, 2025

Los felinos ganaron 0-2 a los Gallos Blancos con goles de Juan Brunetta y Marcelo Flores; son quintos generales.

Tigres logró su segundo triunfo consecutivo en el Apertura 2025 de la Liga MX, luego de vencer 0-2 al Querétaro en uno de los dos juegos dominicales de la Jornada 11, disputado en el Estadio La Corregidora.

Luego de un inicio parejo, los felinos abrieron el marcador a la media hora; Correa cedió la pelota en el área a su compatriota argentino Juan Brunetta, quien marcó con un zurdazo tras recortar a un rival.

Las cosas se complicaron más para los Gallos Blancos al 42′ cuando Mateo Coronel los dejó con 10 hombres al ver la tarjeta roja.

Al inicio de la parte complementaria, Marcelo Flores hizo el segundo de la UANL en una acción de doble remate en el área enemiga.

Así se firmó la historia. Tigres llegó a 22 puntos que lo tienen en el quinto lugar general, mientras que los emplumados son penúltimos con ocho unidades.

Con información de Latinus
