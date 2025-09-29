Tigres da un par de zarpazos y vence al Querétaro en La Corregidora

Tigres logró su segundo triunfo consecutivo en el Apertura 2025 de la Liga MX, luego de vencer 0-2 al Querétaro en uno de los dos juegos dominicales de la Jornada 11, disputado en el Estadio La Corregidora.

Luego de un inicio parejo, los felinos abrieron el marcador a la media hora; Correa cedió la pelota en el área a su compatriota argentino Juan Brunetta, quien marcó con un zurdazo tras recortar a un rival.

Las cosas se complicaron más para los Gallos Blancos al 42′ cuando Mateo Coronel los dejó con 10 hombres al ver la tarjeta roja.