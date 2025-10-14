23.1 C
San Luis Potosí
type here...
DEPORTES

Sudáfrica vuelve a un Mundial 16 años después luego de ser anfitrión en 2010: Es la selección 23 que clasifica

By Agencias
91
Los sudafricanos, en pleno festejo.Créditos: Reuters
martes, octubre 14, 2025

No asiste a una justa mundialista desde que fue país organizador y ahora certificó su boleto tras goleada 3-0 sobre Ruanda.

Sudáfrica se sumó al contingente de África en la Copa Mundial del año próximo tras vencer 3-0 a Ruanda, asegurándose el primer puesto de su grupo de las eliminatorias a pesar de haber sido penalizada con una deducción de tres puntos por alineación indebida al inicio del proceso.

Será la primera aparición de Sudáfrica en un Mundial masculino desde que se clasificó automáticamente como anfitrión en 2010.

La victoria de Sudáfrica dejó a Nigeria en el segundo lugar del Grupo C y tendrá que clasificarse mediante un playoff. Con una tripleta del delantero Victor Osimhen, Nigeria venció de local 4-0 a Benín.

Benín llegó a la última fecha como líder del grupo.

Image

La selección de Sudáfrica se convirtió en la vigésima tercera en certificar su clasificación y disputará su cuarta fase final de una Copa del Mundo.

Es el séptimo equipo de la Confederación Africana de Futbol (CAF), tras Maruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana y Cabo Verde, que logra el billete para el Mundial que se disputará el próximo verano en Norteamérica y en el que participarán 48 selecciones.

Con información de AP y EFE

Artículo anterior
Cazzu revela que Nodal pidió reunirse con su hija durante la visita de la cantante a México
Artículo siguiente
JUAN MANUEL NAVARRO INICIA AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AV. PONCIANO ARRIAGA PARA CONSOLIDAR LA CONECTIVIDAD URBANA   
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.