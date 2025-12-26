Snoop Dogg ofrece épico show de medio tiempo junto a Andrea Bocelli en el Lions-Vikings; en redes piden relevar a Bad Bunny del Super Bowl

Snoop Dogg realizó una épica presentación navideña durante el espectáculo de medio tiempo del Lions-Vikings al tener entre sus invitados a Andrea Bocelli, Huntr/X y Lainey Wilson, por lo que en las redes sociales hay quienes piden que todos ellos reemplacen a Bad Bunny, intérprete designado para estar en el show del siguiente Super Bowl.

El rapero Snoop Dogg comenzó el espectáculo junto a su amiga, la presentadora Martha Stewart, quien leyó un cuento navideño antes de que el intérprete subiera al escenario con un abrigo rojo: “¡Es Navidad y estamos a punto de interpretar algunas de mis canciones navideñas favoritas!”, exclamó.

Fue entonces que el trío de Audrey Nuna, EJA y Rei Ami, quienes conforman Huntr/X, aparecieron en escena, después fue el turno de la estrella del country, Lainey Wilson, quien entró sobre un lujoso trineo blanco para cantar ‘Santa Claus Is Coming to Town’.

Ya en el final del show fue que Andrea Bocelli y su hijo Matteo se unieron para cantar ‘White Christmas’, mientras caía nieve artificial del cielo de la parte superior del estadio, lo que llevó al éxtasis a los presentes en el US Bank Stadium de Minneapolis.

Tal performance se viralizó de inmediato en las redes sociales, desatando una tendencia que pide que todo el equipo que apoyó a Snoop Dogg en este medio tiempo navideño reemplace a Bad Bunny en el siguiente Super Bowl.

“Lo anunciamos ahora, el espectáculo de medio tiempo de Navidad de Snoop Dogg tendrá más vistas que el espectáculo del Super Bowl. ¡Anótalo!”, “¡Este debería haber sido el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl! ¡Snoop Dogg acaba de tener la mejor alineación para un espectáculo de medio tiempo!”, “Snoop Dogg le puso la vara demasiado alta a Bad Bunny”, fueron algunas reacciones.

“¡Excelente espectáculo de medio tiempo! Quien haya producido el programa de hoy debería encargarse del Super Bowl. Los últimos han sido horribles. Este estuvo realmente bueno”, “¡Este espectáculo de medio tiempo fue muchísimo mejor que muchos del Super Bowl! ¡Cuánto talento! ¡Snoop Dogg, una actuación increíble!”, reaccionaron otros más.

Con información de Latin Us