¡Siete goles en el segundo tiempo! Necaxa logra electrizante voltereta en San Luis

El Necaxa logró este domingo una espectacular voltereta en el Alfonso Lastras para imponerse 3-4 al Atlético San Luis en uno de los dos juegos que cerró la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El juego en tierras potosinas se contó por dos mitades: una cerrada sin anotaciones y otra electrizante, con siete dardos a la red, el último de ellos en tiempo de compensación.

Joao Pedro abrió la cuenta para los Gladiadores al 53′, aunque un autogol de Águila y un tanto de Badaloni en dos minutos puso las cosas 1-2 al 59′ para los Rayos.

La anotación de Badaloni en esta noche de locura en el Alfonso Lastras. #J15 #AP25 | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/gFxapuHuKk — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 27, 2025

Los locales no bajaron los brazos y dieron vuelta a la batalla con otro tanto de Joao Pedro y uno más del francés Salles-Lamonge.

No obstante, el colombiano Rosero hizo el 3-3 al 74′ para la oncena necaxista tras un error del portero Sánchez.

Kevin Ante aprovechaba bien el mal rebote del arquero rival, para mandarla al fondo de la red. ⚽️#J15 #AP25 | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/Py4cRh50X2 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 27, 2025

Y al 90’+3, los dirigidos por Fernando Gago lograron el tanto que sentenció su victoria a través del también cafetalero Díber Cambindo con una volea en el área que picó de ‘campanita’.

EL CAMPEÓN DEJA IR DOS PUNTOS

Toluca y Pachuca igualaron 2-2 en el Nemesio Diez. Los Diablos ganaban cómodamente con tantos de Jesús Gallardo y el goleador Paulinho, aunque un doblete del ecuatoriano Enner Valencia sentenció la paridad para los Tuzos en el Infierno.