Sergio Busquets, mediocampista del Inter Miami, agrede con un puñetazo a la cara al mexicoamericano Obed Vargas

Sergio Busquets perdió la serenidad y agredió al mexicoamericano Obed Vargas con un puñatezo a la cara tras la Final de la Leagues Cup en la que el Inter Miami fue goleado y perdió el título a manos del Seattle Sounders (3-0).

Al término del encuentro en Lumen Field, un conato de bronca generalizado se dio entre ambos equipos, pero el escudo español protagonizó otro a la par, con su compañero Luis Suárez de por medio.

En un video que circula en redes sociales se observa al exbarcelonista tirar un golpe al rostro de Vargas, quien cayó al césped, luego de que este festejara más exaltado ante los ojos de Suárez, con quien originalmente tuvo el conflicto.

Hasta el momento el escudo interista no se ha disculpado por este hecho, que a todas luces le acarrerá una sanción.

🚨 Ojo con esto Suárez intenta todo el tiempo provocar a Obed, se acerca Baker a celebrar con él y Busquets le tira un puñetazo a Vargas, castigo serio tiene que venir para el español 🎥: @AppleTV pic.twitter.com/WyAWrqDKOv — Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) September 1, 2025

Con información de Latinus