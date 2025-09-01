20.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
DEPORTES

Sergio Busquets, mediocampista del Inter Miami, agrede con un puñetazo a la cara al mexicoamericano Obed Vargas

By Agencias
96
Busquets (5) tras el conato de bronca, mientras Vargas yace en el piso.Créditos: AP
spot_img
lunes, septiembre 1, 2025

Tras la derrota de las Garzas en la Final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders, el escudo español golpeó a su rival.

Sergio Busquets perdió la serenidad agredió al mexicoamericano Obed Vargas con un puñatezo a la cara tras la Final de la Leagues Cup en la que el Inter Miami fue goleado y perdió el título a manos del Seattle Sounders (3-0).

Al término del encuentro en Lumen Field, un conato de bronca generalizado se dio entre ambos equipos, pero el escudo español protagonizó otro a la par, con su compañero Luis Suárez de por medio.

En un video que circula en redes sociales se observa al exbarcelonista tirar un golpe al rostro de Vargas, quien cayó al césped, luego de que este festejara más exaltado ante los ojos de Suárez, con quien originalmente tuvo el conflicto.

Hasta el momento el escudo interista no se ha disculpado por este hecho, que a todas luces le acarrerá una sanción.

Con información de Latinus

Artículo anterior
GOBIERNO ESTATAL REFUERZA BÚSQUEDA DE PERSONAS
Artículo siguiente
“Política de paz se decide de manera soberana en México”: Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.