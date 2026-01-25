26 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
DEPORTES

Señor gol: Lamine Yamal anota de ‘tijera’ y el Barcelona golea al Oviedo para retomar la cima de LaLiga

By Agencias
104
Lamine Yamal y su ‘tijera’.Créditos: EFE
spot_img
domingo, enero 25, 2026

El juvenil del Barça se lució con una gran anotación que le valió que fuera ovacionado por el Camp Nou.

Barcelona retomó la cima de LaLiga al golear 3-0 al Oviedo en el Camp Nou con un golazo de ‘tijera’ de Lamine Yamal incluido.

El conjunto azulgrana sufrió para abrir al colero y el primer tiempo terminó 0-0; sin embargo, en el complemento los visitantes cometieron graves errores en la defensa que no fueron perdonados por Dani Olmo y Raphinha para el 2-0.

La cereza en el pastel la puso Yamal al medir un centro de Olmo y lanzarse de ‘tijera’ para conectar el esférico y colocarlo lejos del alcance del guardameta.

Fue el 3-0 que mereció la ovación del estadio, mientras la joya culé celebraba sentándose en la orilla de la publicidad estática.

Con la victoria el Barcelona vuelve a la cima de la clasificación luego de 21 jornadas con un punto por delante del Real Madrid.

Con información de Latin Us

Artículo anterior
En el marco de la 31ª Semana Nacional de AA y el Sector Salud, se visitaron las Preparatorias Municipales
Artículo siguiente
Los ataques terrestres contra los cárteles pueden ser «en cualquier lugar», incluido México, advierte Trump
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.