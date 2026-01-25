Señor gol: Lamine Yamal anota de ‘tijera’ y el Barcelona golea al Oviedo para retomar la cima de LaLiga

El juvenil del Barça se lució con una gran anotación que le valió que fuera ovacionado por el Camp Nou.
Barcelona retomó la cima de LaLiga al golear 3-0 al Oviedo en el Camp Nou con un golazo de ‘tijera’ de Lamine Yamal incluido.
El conjunto azulgrana sufrió para abrir al colero y el primer tiempo terminó 0-0; sin embargo, en el complemento los visitantes cometieron graves errores en la defensa que no fueron perdonados por Dani Olmo y Raphinha para el 2-0.
La cereza en el pastel la puso Yamal al medir un centro de Olmo y lanzarse de ‘tijera’ para conectar el esférico y colocarlo lejos del alcance del guardameta.
Fue el 3-0 que mereció la ovación del estadio, mientras la joya culé celebraba sentándose en la orilla de la publicidad estática.
Con la victoria el Barcelona vuelve a la cima de la clasificación luego de 21 jornadas con un punto por delante del Real Madrid.
— X @CenterOfGoals follow (@fenwick_jo88462) January 25, 2026
Con información de Latin Us