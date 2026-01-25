Señor gol: Lamine Yamal anota de ‘tijera’ y el Barcelona golea al Oviedo para retomar la cima de LaLiga

Barcelona retomó la cima de LaLiga al golear 3-0 al Oviedo en el Camp Nou con un golazo de ‘tijera’ de Lamine Yamal incluido.

El conjunto azulgrana sufrió para abrir al colero y el primer tiempo terminó 0-0; sin embargo, en el complemento los visitantes cometieron graves errores en la defensa que no fueron perdonados por Dani Olmo y Raphinha para el 2-0.

La cereza en el pastel la puso Yamal al medir un centro de Olmo y lanzarse de ‘tijera’ para conectar el esférico y colocarlo lejos del alcance del guardameta.

Fue el 3-0 que mereció la ovación del estadio, mientras la joya culé celebraba sentándose en la orilla de la publicidad estática.

Con la victoria el Barcelona vuelve a la cima de la clasificación luego de 21 jornadas con un punto por delante del Real Madrid.

Con información de Latin Us