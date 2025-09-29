17.7 C
San Luis Potosí
DEPORTES

Se acabó el invicto: Cruz Azul pierde en su visita a Xolos y cae del primero al cuarto lugar

By Agencias
47
Domingo Blanco festeja el primer gol, secundado por Boya.Créditos: @Xolos
lunes, septiembre 29, 2025

La Máquina fue derrotada 2-0 por Tijuana en el partido que cerró la Jornada 11 del Apertura 2025.

Después de 11 jornadas, Cruz Azul perdió el invicto en el Apertura 2025, luego de caer 2-0 en su visita a Xolos de Tijuana.

El partido en el Estadio Caliente, que marcó el retiro del futbol del histórico portero mexicano Jesús Corona, empezó cuesta arriba para La Máquina, que a apenas a los siete minutos se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Jorge Rodarte.

Los fronterizos se hicieron de la pelota, pero no fue sino hasta el tiempo de compensación (45’+4) que abieron la pizarra comn con una buena jugada y disparo de Domingo Blanco que alcanzó a desvíar Érik Lira para superar a Kevin Mier y detonar las redes.

En la segunda mitad, los celestes apostaron a replegarse y sorprender a la contra, pero al 72′ llegó el tanto que puso sentencia, luego de un error del ‘Chiquete’ Orozco que aprovechó Rafael Fernández para tirar la diagonal al marroquí Mourad El Ghezouani, quien marcó con el arco casi a placer.

Cruz Azul sufrió su primera derrota del torneo y cayó del primero al cuarto lugar (24 puntos), mientras que los bajacalifornianos escalaron a la sexta posición con 19 unidades.

Con información de Latinus

