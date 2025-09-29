Se acabó el invicto: Cruz Azul pierde en su visita a Xolos y cae del primero al cuarto lugar

Después de 11 jornadas, Cruz Azul perdió el invicto en el Apertura 2025, luego de caer 2-0 en su visita a Xolos de Tijuana.

El partido en el Estadio Caliente, que marcó el retiro del futbol del histórico portero mexicano Jesús Corona, empezó cuesta arriba para La Máquina, que a apenas a los siete minutos se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Jorge Rodarte.

Los fronterizos se hicieron de la pelota, pero no fue sino hasta el tiempo de compensación (45’+4) que abieron la pizarra comn con una buena jugada y disparo de Domingo Blanco que alcanzó a desvíar Érik Lira para superar a Kevin Mier y detonar las redes.

Empuje, talento y suerte… 👊 La combinación que provocó el primer gol de @Xolos ante la Máquina. 😎 * Por cierto, el de Blanco significó el gol 300 en el #Apertura2025.#LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/x6ApXOVH8i — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 29, 2025

En la segunda mitad, los celestes apostaron a replegarse y sorprender a la contra, pero al 72′ llegó el tanto que puso sentencia, luego de un error del ‘Chiquete’ Orozco que aprovechó Rafael Fernández para tirar la diagonal al marroquí Mourad El Ghezouani, quien marcó con el arco casi a placer.