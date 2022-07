Saúl “Canelo” Álvarez sufrió un casi secuestro a los 5 años; esta es la historia

Cuando solo tenía 5 años, Saúl “Canelo” Álvarez casi fue secuestrado por una mujer; así lo reveló el propio boxeador mexicano hace tiempo en una entrevista.

En abril de 202, Saúl Álvarez dio una entrevista exclusiva para el reconocido periodista estadounidense Graham Bensinger en la que habló sobre su vida y su carrera deportiva.

Al relatar algunos pasajes de su infancia, recordó que si bien no tuvo lujos nunca le falto qué comer, y que desde los siete años solía subirse a los camiones de Guadalajara para vender las paletas que hacía su papá y así poder ayudar a su familia.

Sin embargo, un momento que lo dejó marcado fue cuando a los cinco años iba rumbo a la paletería de su padre para llevarle su lunch y notó que una señora lo estaba siguiendo:

“Me quiso robar una señora cuando tenía 5 años; me quiso agarrar y llevar con ella. Cuando iba llegando casi (a la paletería), sale mi hermano y le digo: ‘esta señora me está siguiendo’, y me dice ‘¡Corre!’”.

Corrí y me caí porque había mucha gente. (La señora) me agarra del pie, mi hermano la quiere quitar y muerde a mi hermano. Llegó a la paletería donde estaba mi papá y le digo: ‘¡Papá! ¡Me quieren robar!’

Tuvieron que hablarle a la policía porque ella decía que yo era su hijo, que se lo habían robado en Estados Unidos… Mi papá tuvo que ir a declarar y argumentar que yo era su hijo”