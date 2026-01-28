Sarah y Lasse, la madre e hijo mexicanos que participarán en los JJ.OO. de Invierno

La delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno tiene entre sus integrantes a Sarah y Lasse, madre e hijo.

Sarah Schleper es originaria de Estados Unidos pero naturalizada mexicana gracias a su matrimonio con el entrenador de esquí alpino Federico Gaxiola.

La pareja tuvo dos hijos, uno de los cuales, Lasse, clasificó junto con ella para las Olimpiadas de Milano Cortina.

Ambos competirán en esquí alpino, en las modalidades Super-G y Slalom Gigante.

Hace años pensábamos que era imposible que pudiéramos hacerlo (competir) juntos. Entonces, yo por mi camino y él por su camino encontramos el lugar y gracias a México que nos aceptan y nos apoyan podemos representar a nuestro país”, refirió Sarah en entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula.

Sarah Schleper resaltó que los de Milano Corina serán sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno, tres de los cuales ha competido por México.

Me encanta más mi equipo, me encanta la vibra de los mexicanos y que por fin soy mexicana y eso es lo importante”, señaló.

En cuanto a su hijo, Lasse Gaxiola, serán sus primeras Olimpiadas.

Mi hijo le da duro a la esquiada y por fin vamos juntos a los Juegos Olímpicos; estamos entrenando diario”, señaló.

¿Cuándo competirán Sarah Schleper y Lasse Gaxiola en los JJ.OO. de Invierno?

Los Juegos Olímpicos de Invierno se llevarán a cabo del viernes 6 de febrero al domingo 22 de febrero en Milano Cortina, Italia.

Sarah Schleper competirá el 12 de febrero a las 4:30 h (tiempo del centro de México) y el 15 de febrero a las 3:00 y 6:30 h.

En tanto, su hijo Lasse Gaxiola, quien este 1 de febrero cumplirá 18 años, competirá el 14 de febrero a las 3:00 y 6:30 h (tiempo del centro de México).

Además de la madre e hijo competirán por México:

Regina Martínez, en esquí de fondo

Donovan Carrillo, en patinaje artístico

Allan Corona, en esquí de fondo

Con información de López-Dóriga Digital