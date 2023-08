Salón de la Fama de NFL recibe a sus 9 nuevos miembros en emotiva ceremonia

El Salón de la Fama de la NFL recibió este sábado a los nueve integrantes de la generación 2023 en una ceremonia celebrada en el Tom Benson Hall of Fame Stadium, de Canton (Ohio) ante cientos de espectadores.

En el evento destacó el emotivo discurso del apoyador DeMarcus Ware, ganador con los Denver Broncos del Super Bowl 50, quien estuvo acompañado del mariscal de campo Peyton Manning, con el que fue campeón en la temporada 2015, quien le llamó en 2014 para invitarlo a jugar para los Broncos.

Hall of Famer DeMarcus Ware has a nice ring to it. @DeMarcusWare 📺: #PFHOF23 Enshrinement on @NFLNetwork

📱: Stream on NFL+ pic.twitter.com/QyDSCopx68 — NFL (@NFL) August 5, 2023

“Recuerdo esa llamada. Dijiste: ‘Vamos a ganar esto’, y lo logramos. Ese espíritu de ‘Orange Crush’ (exprimidora naranja) ayudó a llevar a casa el Super Bowl 50”, dijo Ware ya con la tradicional chaqueta dorada, que distingue a los miembros del recinto, puesta.

El Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional se fundó en 1963 con el objetivo de enaltecer a las leyendas de este deporte en un museo situado en Canton, Ohio.

La imagen de los elegidos para formar parte de este museo es inmortalizada en un busto de bronce que es exhibido junto a artículos de juego como cascos, camisetas, zapatos deportivos y otros medios como vídeos y fotografías a través de los cuales los aficionados recuerdan a sus ídolos en cada recorrido.

Otro emocionante momento de la ceremonia fue el recibimiento que el histórico Jimmy Johnson, ex entrenador dos veces campeón del Super Bowl, dio a Zach Thomas, quien dejó una huella imborrable como apoyador con los Miami Dolphins entre 1996 y 2007, tiempo en el que fue seleccionado siete veces al Pro Bowl.

Zach Thomas’ bronze bust is looking freeeeesh. pic.twitter.com/aQ7eLQzpM5 — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) August 5, 2023

“Hace exactamente 27 años Jimmy Johnson me nombró apoyador titular de Dolphins. Todo lo que necesitas es una oportunidad y Jimmy me la dio. No parecía posible, yo fui la selección número 154 del draft. Gracias Jimmy por creer en mí. Nunca quise decepcionarte entrenador”, agradeció Thomas a su ex coach.

La generación 2023 del Salón de la Fama de la NFL se conformó de ocho ex jugadores y un entrenador.

Completaron la lista Joe Thomas, tackle ofensivo de los Cleveland Browns; Joe Klecko y Darrelle Revis, esquineros de New York Jets; Rondé Barber, defensivo profundo en los Tampa Bay Buccaneers; Chuck Howley, ala defensiva, Dallas Cowboys.

Y los ya fallecidos Ken Riley, esquinero de Cincinnati Bengals, y Don Coryell, coach de los Chargers.

Con información de EFE