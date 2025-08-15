Salen a la venta boletos individuales para el Mundial 2026 en CDMX, Guadalajara y Monterrey, ¿cuánto cuestan?

Los precios van desde los 34 mil 700 pesos hasta los 130 mil 800, dependiendo la zona, sede y ronda del partido.

Los juegos en donde estarán presente la Selección Mexicana todavía no se encuentran en el sistema de venta.

Los interesados en este tipo de entradas VIP deben de contar con tarjetas Visa, los cuales tendrán preferencia para participar en un sorteo.

Será el 10 de septiembre cuando inicie el sorteo para la venta de entradas del Mundial 2026 para el público en general.

Precios los boletos individuales del Mundial 2026 en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Pitchside Lounge: Asientos ubicados a un costado de la línea de banda. Servicio de Hospitalidad en todo momento. Trato exclusivo para el cliente. Servicio de bebidas Premium. Alta cocina. Entretenimiento / Invitados de primer nivel. Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad). Regalos Premium. Precios Monterrey – 14 de junio: 87 mil 500 pesos por persona. Guadalajara – 23 de junio: 77 mil 450 por persona. Monterrey- 24 de junio: 85 mil 500 por persona. Guadalajara – 26 de junio: 91 mil 500 por persona. Monterrey- 29 de junio: 102 mil 600 por persona.

VIP : Asientos elevados en los laterales de los estadios. Servicio de hospitality antes, durante y después del juego. Relación exclusiva con el cliente. Servicio de bebidas. Alta Cocina. Entretenimiento. Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad). Regalos Premium. Precios: Guadalajara – 11 de junio: 76 mil 450 pesos por persona. CDMX – 17 de junio: 108 mil 600 pesos por persona. Monterrey- 20 de junio: 76 mil 450 por persona. Guadalajara – 23 de junio: 64 mil 400 por persona. Monterrey- 24 de junio: 73 mil 450 por persona. Monterrey- 29 de junio: 89 mil 550 por persona. CDMX – 30 de junio: 129 mil 800 por persona.

: Trophy Lounge: Asientos de primer nivel en los laterales. Servicio de Hospitalidad antes, durante y después del partido. Refrigerio de bienvenida. Relación compartida con el cliente. Servicio de bebidas. Menú de autor. Entretenimiento y experiencias. Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad). Regalo conmemorativo. Precios: Guadalajara – 23 de junio: 56 mil 350 pesos por persona. Guadalajara – 26 de junio: 72 mil 450 pesos por persona.

Champions Club: Asientos preferentes cerca de los salones hospitalidad. Servicio de hospitalidad antes y después del partido. Refrigerio de bienvenida. Relación compartida con el cliente. Servicio de bebidas selectas. Oferta gastronómica: Fusión global. Entretenimiento. Sin estacionamiento. Regalo conmemorativo. Precios: CDMX – 17 de junio: 73 mil 400 pesos por persona. Monterrey – 24 de junio: 55 mil 350 pesos por persona. Monterrey – 29 de junio: 77 mil 450 pesos por persona. CDMX – 30 de junio: 78 mil 500 pesos por persona.

FIFA Pavillion: Asientos preferentes. Servicio de hospitalidad antes y después del partido. Bienvenida festiva. Servicio de bebidas. Comida callejera gourmet. Entretenimiento y experiencias. Sin estacionamiento. Regalo conmemorativo. Precios: Guadalajara – 11 de junio: 35 mil 700 pesos por persona. Monterrey – 14 de junio: 35 mil 700 pesos por persona Monterrey – 20 de junio: 35 mil700 pesos por persona. Monterrey – 24 de junio: 34 mil 700 pesos por persona. Monterrey – 29 de junio: 55 mil 350 pesos por persona.



Con información de López-Dóriga Digital