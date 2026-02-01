8.4 C
San Luis Potosí
Sale de la sequía goleadora: América vence al Necaxa con un ‘rayito’ al ángulo y logra su primer triunfo del torneo

By Agencias
Dávila (11) festeja su tanto con Sánchez y Dos Santos.Créditos: EFE
sábado, enero 31, 2026

Los capitalinos superaron 2-0 a los hidrocálidos con un obús de Brian Rodríguez y otro tanto de Víctor Dávila a pase del uruguayo.

América tuvo un sábado de doble valía: rompió la sequía goleadora en la Jornada 4 y logró su primer triunfo del Clausura 2026 tras derrotar 2-0 al Necaxa.

El duelo en el Estadio Ciudad de los Deportes lo resolvió con relativa facilidad el anfitrión, pese a un inicio cerrado y que los hidrocálidos opusieron resistencia pasada primera media hora de partido.

Corría el 36′ cuando las Águilas abrieron el marcador con un zapatazo a 25 metros de distancia de Brian Rodríguez que encontró un desvío en la cadera de Oliveros para colarse al ángulo, pese al vuelo de Unsain.

Y apenas tres minutos después, el charrúa piso con fuerza el área y cedió la diagonal para que Dávila controlara y detonara las redes con un zurdazo.

Antes del silbatazo para ir al descanso,los visitantes se complicaron más cuando Facundo Gutiérrez se fue expulsado por una ‘plancha’.

En la segunda mitad, los azulcrema fueron por más ante un rival que apostó a ya no recibir más daño.

REAPARECE HENRY MARTÍN

El delantero americanista entró de cambio al 58′ tras una larga lesión. De hecho estuvo cerca de anotar con un remate de chilena que se estrelló en el travesaño.

América ya no anotó más, pero controló el duelo a placer para apuntarse su primera victoria del torneo y darse un baño de ‘credibilidad’.

Con información de Latin Us

