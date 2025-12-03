20.2 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
DEPORTES

Robbie Williams y Andrea Bocelli, entre los artistas que protagonizarán la gala del sorteo del Mundial 2026 este viernes en Washington

By Agencias
36
Robbie Williams, en su actuación en el Mundial de Clubes pasado.Créditos: AP.
miércoles, diciembre 3, 2025

La FIFA dio a conocer a las personalidades y artistas que participarán en la gala del sorteo del Mundial 2026, una gran variedad de talentos.

EFE.- El grupo Village People y los cantantes Andrea Bocelli y Robbie Williams serán algunos de los artistas que protagonizarán la gala del sorteo del Mundial 2026 que se celebrará en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C. el próximo viernes.

Según informó la FIFA, la gala tendrá como presentadores a la modelo, productora y personalidad televisiva ganadora del Emmy Heidi Klum; al cómico y actor Kevin Hart y al actor y productor Danny Ramírez.

«El maestro Andrea Bocelli, una de las voces clásicas más aclamadas de la historia, subirá al escenario junto a la superestrella internacional Robbie Williams, quienes actuarán acompañados de la cantante estadounidense y reconocida artista multifacética Nicole Scherzinger», anunció la FIFA en una nota pública, que añade que «una vez concluido el sorteo, Village People brindará a la audiencia una interpretación emblemática de Y.M.C.A., su canción icónica».

Los nombres de los presentadores y asistentes responsables de dirigir el procedimiento oficial del sorteo se darán a conocer próximamente, explica la FIFA.

La Copa del Mundo de 2026 se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en los Estados Unidos, México y Canadá.

Con información de Latin Us

Artículo anterior
«Boy, I adore you»: Miley Cyrus se compromete con el baterista Maxx Morando
Artículo siguiente
Kremlin niega haber rechazado el plan de paz de Trump para Ucrania
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.