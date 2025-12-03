Robbie Williams y Andrea Bocelli, entre los artistas que protagonizarán la gala del sorteo del Mundial 2026 este viernes en Washington

EFE.- El grupo Village People y los cantantes Andrea Bocelli y Robbie Williams serán algunos de los artistas que protagonizarán la gala del sorteo del Mundial 2026 que se celebrará en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C. el próximo viernes.

Según informó la FIFA, la gala tendrá como presentadores a la modelo, productora y personalidad televisiva ganadora del Emmy Heidi Klum; al cómico y actor Kevin Hart y al actor y productor Danny Ramírez.

«El maestro Andrea Bocelli, una de las voces clásicas más aclamadas de la historia, subirá al escenario junto a la superestrella internacional Robbie Williams, quienes actuarán acompañados de la cantante estadounidense y reconocida artista multifacética Nicole Scherzinger», anunció la FIFA en una nota pública, que añade que «una vez concluido el sorteo, Village People brindará a la audiencia una interpretación emblemática de Y.M.C.A., su canción icónica».

Los nombres de los presentadores y asistentes responsables de dirigir el procedimiento oficial del sorteo se darán a conocer próximamente, explica la FIFA.

La Copa del Mundo de 2026 se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en los Estados Unidos, México y Canadá.

Con información de Latin Us