Riña y agresiones en partidos Chivas vs Juárez y Tigres vs América; hay 2 detenidos

Al menos dos personas detenidas y el familiar de un futbolista herido fue el saldo que dejaron riñas y agresiones al finalizar los partidos Chivas vs Juárez y Tigres vs América de la Liga BBVA.

Agreden a hermano de jugador de Juárez tras partido contra Chivas

La jornada 5 del Torneo Apertura 2025 inició con la derrota en casa de Chivas, 1-2, frente a Juárez.

Pero lo que llamó más la atención fue la agresión que sufrió la familia de Ángel Zaldívar, delantero de ‘Bravos’.

El futbolista publicó en redes sociales que golpearon a su hermano y a su sobrina, esta última quien es menor de edad.

El hermano de Zaldívar terminó con la nariz rota, en tanto que se desconoce el estado de salud de la menor.

Mi familia sufrió de violencia cuando fueron a apoyarme, no lo tolero y exijo que encuentren a los responsables”, sentenció Ángel Zaldívar.

Futbol Club Juárez emitió un comunicado para condenar enérgicamente lo ocurrido y anunciar la denuncia de los hechos ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol.

Esperamos que las autoridades competentes tomen medidas ejemplares contra este tipo de actos violentos.”

Riñas tras partido Tigres vs América

El siguiente partido del Apertura 2025, el Tigres vs América (1-3), registró dos riñas.

Aún dentro del estadio ‘el Volcán’ aficionados de los felinos protagonizaron una pelea a golpes que no pasó a mayores.

Pero fuera del estadio fanáticos de ambos equipos se fueron a los golpes en una riña que finalizó con la intervención de la policía.

Videos en redes sociales muestran a un aficionado de Tigres alcanzar a un aficionado del América y darle una patada en la cara, lo que habría dejado inconsciente al ‘águila’.

Hasta el momento, ninguno de los dos equipos involucrados se ha pronunciado al respecto.

Liga BBVA MX se pronuncia ante violencia en la Jornada 5 del Apertura

La Liga BBVA MX reiteró su rechazo a la violencia dentro y fuera de los estadios durante el Torneo Apertura 2025.

Exhortó a disfrutar del futbol en un entorno sano y familiar.

Informó que en el caso Chivas vs Juárez el agresor fue plenamente identificado y que el Club Guadalajara apoyará al hermano de Ángel Zaldívar para proceder conforme a la ley.

Por su parte, en el caso Tigres vs América informó la detención de dos personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

A pesar de lo observado en videos difundidos en redes sociales, la Liga BBVA MX refirió que “no hubo lesionados”.

Con información de López-Dóriga Digital