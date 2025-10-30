Revelan que los guardias de la UNAM que privaron de la vida al aficionado de Cruz Azul en CU escondieron el cuerpo

Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul que perdió la vida la noche del sábado en uno de los estacionamientos del Estadio Olímpico Universitario, presuntamente tras una golpiza de elementos de Protección Civil UNAM, no fue trasladado a ningún hospital ni alcaldía debido a que los guardias escondieron su cuerpo por varias horas, revelaron testimonios de amigos de la víctima.

De acuerdo con las versiones de los acompañantes del hombre de 32 años que optaron por el anonimato, luego del partido en el que La Máquina se impuso 2-0 a Rayados, fueron objeto de una golpiza por parte de la seguridad de la UNAM y Rodrigo resultó el más perjudicado.

“Yo vi cuando lo subieron a la camioneta. Hasta pareció que llegaron por un narco, lo sometieron súper fuerte”, dijo un testigo a El País.

Tras los hechos, familiares y amigos de Rodrigo fueron a delegaciones cercanas al estadio, oficinas del Ministerio Público y hospitales para tratar de encontrarlo, e incluso regresaron a Ciudad Universitaria y nadie supo darle razón sobre su paradero.

Posteriormente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) les dijeron que estaba en Tlalpan, otros que en Azcapotzalco, hasta que un mando de la dependencia le informó a la esposa de Rodrigo, Rebeca Pérez: “Lo mataron los de la seguridad de la UNAM”.

Según relataron los testigos, el mando de la SSC le reveló a la familia de Rodrigo Mondragón que los guardias de la UNAM no movieron el cuerpo de Ciudad Universitaria durante todas las horas en que estuvo en calidad de desaparecido, pues en primera instancia tras los golpes y estrangulamiento al que lo sometieron trataron de reanimarlo de manera infructuosa, ya que “se les había pasado la mano”.

Por ello, para retrasar y “evitar que la noticia estallara” fue que hasta la mañana del domingo trasladaron el cuerpo al Ministerio Público de la Alcaldía Tlalpan centro, en donde la esposa y el padre de Rodrigo reconocieron el cuerpo.

La familia y testigos apuntaron que los cuatro elementos de Protección Civil UNAM que están detenidos y fueron enviados al Reclusorio Oriente, no son los únicos que participaron en las agresiones en contra de Rodrigo y su grupo de amigos con los que asistió al partido del Cruz Azul.

Cabe destacar que Protección Civil UNAM, que en primera instancia publicó un comunicado en el que refirió que Mondragón estaba en presunto estado de ebriedad y que agredió física y verbalmente a los elementos de seguridad y después sufrió un “desvanecimiento”, no se ha vuelto a pronunciar sobre los hechos, con todo y que los empleados del organismo están en la cárcel y hay más señalados, pues la necropsia reveló que el hombre de 32 años falleció por “asfixia provocada por estrangulamiento”, además de que tenía una fractura en el cráneo.