Renata Zarazúa: ¿cuánto dinero ganó por avanzar a la segunda ronda del US Open 2025?

La tenista mexicana Renata Zarazúa consiguió uno de los mayores triunfos de su carrera al vencer a la estadounidense Madison Keys, ganadora de un Grand Slam y actual número 6 del ranking, en la primera ronda del US Open 2025.

La originaria de la Ciudad de México eliminó a Keys por parciales de 6-7, 7-6 y 7-5 en más de tres horas de partido en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York.

De esta forma, Zarazúa se convirtió con este triunfo en la primera jugadora mexicana en derrotar a una oponente situada entre las diez mejores del ranking de la WTA.

Además, la tenista mexicana igualó su mejor resultado en el torneo, alcanzado la pasada edición, cuando cayó en segunda ronda. En esta ocasión, le espera la francesa Diane Parry, número 107 del mundo.

Tras avanzar a la siguiente ronda de dicho torneo en EE.UU., la tenista mexicana aseguró la cantidad de 154 mil dólares, aunque todavía deben descontarse los impuestos.

Eb la próxima instancia, la tenista mexicana se verá las caras ante la francesa Diane Parry, quien superó a la checa Petra Kvitova por 6-1 y 6-0.

Renata Zarazúa se ubica en el sitio 82 del ranking de la WTA, en donde la actual temporada tiene ganancias por 654 mil 511 dólares.

El US Open 2025, último Grand Slam del año, comenzó el domingo 24 de agosto y se jugará hasta el 6 (final femenina) y 7 (masculina) de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center, ubicado en Nueva York.

