Rayados sale bravo y golea en casa a FC Juárez; Carlos Salcedo volvió a jugar tras una larga lesión

By Agencias
34
El juvenil Joaquín Moxica celebra su primer gol en la Liga MX.Créditos: @Rayados
miércoles, octubre 22, 2025
Monterrey doblegó 4-2 al conjunto fronterizo en partido de la Jornada 14 y desplazó al Cruz Azul de la tercera posición general.

Monterrey goleó 4-2 a FC Juárez en otro de los duelos de la Jornada 14 del Apertura 2025, disputado en el Estadio BBVA.

Apenas al minuto ocho Rayados se puso en ventaja con un cabezazo impecable Gerardo Arteaga a centro de Lucas Ocampos.

Y al 38′, el español Sergio Canales incrementó la ventaja de los locales con un zurdazo cruzado a las afueras del área enemiga.

El juvenil Joaquín Moxica se sumó al festín albiazul al marcar el cuarto tanto de los suyos al 79′.

REGRESA Y ‘DEBUTA’ SALCEDO

El defensa mexicano Carlos Salcedo regresó a las canchas y debutó con Rayados, luego de nueve meses de ausencia por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en enero. El ‘Titán’ relevó a Sergio Ramos.

Los de Domènec Torrent tenían la goleada firmada, pese a que los chihuahuenses hicieron más decoroso el marcador, primero con un autogol de Luis Cárdenas y luego con un tanto del exrayado Rodolfo Pizarro.

Monterrey llegó a 30 puntos y es tercero de la tabla general, apenas por peor diferencia de goles que el América. En tanto, FC Juárez es noveno con 19 unidades.

ELÉCTRICO EMPATE EN EL ENCANTO

Mazatlán y Santos Laguna igualaron 2-2 en el puerto sinaloense. Los locales se adelantaron al 10′ con gol de Roberto Meraz; el cuadro de Torreón dio vuelta con tantos en la segunda mitad de Aldo López y Kevin Palacios, aunque al 90’+3 Facundo Almada puso cifras definitivas y rescató un punto para los suyos.

Con información de Latinus
