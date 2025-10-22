Rayados sale bravo y golea en casa a FC Juárez; Carlos Salcedo volvió a jugar tras una larga lesión

Monterrey goleó 4-2 a FC Juárez en otro de los duelos de la Jornada 14 del Apertura 2025, disputado en el Estadio BBVA.

Apenas al minuto ocho Rayados se puso en ventaja con un cabezazo impecable Gerardo Arteaga a centro de Lucas Ocampos.

¡Gol de Rayados! ¡Arteaga se convirtió en delantero y apareció solo en el área! 😱⚽🔥 📲📺 ¡Los mejores partidos de la Liga MX están en VIX! 🟠#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/HzWbFW0ZqR — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 22, 2025

Y al 38′, el español Sergio Canales incrementó la ventaja de los locales con un zurdazo cruzado a las afueras del área enemiga.

¡Golazo de Rayados! ¡Sergio Canales mete el zurdazo desde fuera del área y aumenta la ventaja! 😱⚽🔥 📲📺 ¡Los mejores partidos de la Liga MX están en VIX! 🟠#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/2gCzcB1Fux — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 22, 2025

¡Gol de Rayados! ¡Berterame sigue imparable y la mandó a guardar para el 3-0! 😱⚽🔥 📲📺 ¡Los mejores partidos de la Liga MX están en VIX! 🟠#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/9B2EfGZrde — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 22, 2025

El juvenil Joaquín Moxica se sumó al festín albiazul al marcar el cuarto tanto de los suyos al 79′.

¡Gol de Rayados! ¡Moxica anota su primer gol en el futbol profesional! 😱🔥⚽ 📲📺 ¡Los mejores partidos de la Liga MX están en VIX! 🟠#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/epHwwt4ZCZ — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 22, 2025

REGRESA Y ‘DEBUTA’ SALCEDO

El defensa mexicano Carlos Salcedo regresó a las canchas y debutó con Rayados, luego de nueve meses de ausencia por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en enero. El ‘Titán’ relevó a Sergio Ramos.

¡POR FIN LLEGÓ EL DEBUT! 🤩⚽✅ Carlos Salcedo vio sus primeros minutos como jugador de Monterrey al sustituir a Sergio Ramos en el segundo tiempo ante Juárez pic.twitter.com/lrkgMbQRvG — Claro Sports (@ClaroSports) October 22, 2025

Los de Domènec Torrent tenían la goleada firmada, pese a que los chihuahuenses hicieron más decoroso el marcador, primero con un autogol de Luis Cárdenas y luego con un tanto del exrayado Rodolfo Pizarro.

Monterrey llegó a 30 puntos y es tercero de la tabla general, apenas por peor diferencia de goles que el América. En tanto, FC Juárez es noveno con 19 unidades.

¡Otro gol de Juárez! ¡Rodolfo Pizarro aprovecha un gran pase en el agregado! 👏😎 📲📺 ¡Los mejores partidos de la Liga MX están en VIX! 🟠#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/xvofgUcpcm — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 22, 2025

ELÉCTRICO EMPATE EN EL ENCANTO

Mazatlán y Santos Laguna igualaron 2-2 en el puerto sinaloense. Los locales se adelantaron al 10′ con gol de Roberto Meraz; el cuadro de Torreón dio vuelta con tantos en la segunda mitad de Aldo López y Kevin Palacios, aunque al 90’+3 Facundo Almada puso cifras definitivas y rescató un punto para los suyos.