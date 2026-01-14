Rayados enmienda el camino con cómoda victoria en su visita al Necaxa

Monterrey logró este martes su primera victoria en el Clausura 2026, luego de vencer 0-2 al Necaxa en duelo de la Jornada 2, disputado en el Estadio Victoria.

Al cuarto de hora, el cuadro regio abrió el marcador luego de un centro raso de Óliver Torres que remató Germán Berterame.

https://twitter.com/i/status/2011248259176780268

Y al 31′ Rayados amplió la cuenta, a la postre definitiva con un buen gesto técnico de Íker Fimbres.

https://twitter.com/i/status/2011252998782275626

Los Rayos quisieron reaccionar, tuvieron algunas aproximaciones, pero sus embates fueron contenidos por el ‘Mochis’ Cárdenas.

Así se sentenció la historia en Aguascalientes. Los de la Sultana del Norte sumaron sus primeros tres puntos, luego de caer en su debut en casa ante el campeón Toluca, en tanto que los hidrocálidos se quedaron con la misma cosecha tras vencer 1-3 a Santos el pasado sábado.

TUZOS VENCEN A LA FIERA

Pachuca superó 2-1 al León en otro de los duelos de este martes de la segunda fecha, disputado en el Estadio Hidalgo.

Oussama Idrissi y Salomón Rondón dieron ventaja a los anfitriones, mientras que Rogelio Funes Mori puso cifras definitivas.

Con información de Latin Us