16.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
DEPORTES

Rayados enmienda el camino con cómoda victoria en su visita al Necaxa

By Agencias
90
Berterame festeja el primer gol de su equipo.Créditos: @LigaBBVAMX
spot_img
miércoles, enero 14, 2026

Monterrey ganó 0-2 a los Rayos en otro de los duelos de la segunda jornada y sumó su primer triunfo tras caer en el debut ante el campeón Toluca.

Monterrey logró este martes su primera victoria en el Clausura 2026, luego de vencer 0-2 al Necaxa en duelo de la Jornada 2, disputado en el Estadio Victoria.

Al cuarto de hora, el cuadro regio abrió el marcador luego de un centro raso de Óliver Torres que remató Germán Berterame.

https://twitter.com/i/status/2011248259176780268

Y al 31′ Rayados amplió la cuenta, a la postre definitiva con un buen gesto técnico de Íker Fimbres.

https://twitter.com/i/status/2011252998782275626

Los Rayos quisieron reaccionar, tuvieron algunas aproximaciones, pero sus embates fueron contenidos por el ‘Mochis’ Cárdenas.

Así se sentenció la historia en Aguascalientes. Los de la Sultana del Norte sumaron sus primeros tres puntos, luego de caer en su debut en casa ante el campeón Toluca, en tanto que los hidrocálidos se quedaron con la misma cosecha tras vencer 1-3 a Santos el pasado sábado.

TUZOS VENCEN A LA FIERA

Pachuca superó 2-1 al León en otro de los duelos de este martes de la segunda fecha, disputado en el Estadio Hidalgo.

Oussama Idrissi y Salomón Rondón dieron ventaja a los anfitriones, mientras que Rogelio Funes Mori puso cifras definitivas.

Image

Con información de Latin Us

Artículo anterior
Una epidemia silenciosa: tres de cada 10 mexicanos tienen diabetes y lo desconocen
Artículo siguiente
Chivas vence sobre la hora a FC Juárez en la frontera y es líder general en solitario
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.