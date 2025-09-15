22.4 C
Rayados derrota a Querétaro y recupera el liderato del Apertura

Jugadores de Rayados celebran un gol ante Santos durante un partido de la Liga MX en el estadio BBVA en Monterrey (México). Imagen de archivo. EFE/ Miguel Sierra
lunes, septiembre 15, 2025

Monterrey suma 21 puntos, uno más que Cruz Azul, que el sábado logró un polémico triunfo por 0-1 sobre Pachuca con un gol de penalti del uruguayo Gabriel Fernández

Un gol del punta argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame bastó este domingo a Monterrey para derrotar a domicilio por 0-1 a Querétaro y recuperar el liderato del Torneo Apertura en la octava jornada.

Berterame, nacido hace 26 años en Villamaría, sentenció el partido a los 25 minutos y los pupilos del entrenador español Domenec Torrent enlazaron en el estadio Corregidora su séptima victoria consecutiva.

Imagen

Querétaro estuvo cerca de empatar en el minuto 63 con un remate del argentino Lucas Rodríguez.

Monterrey suma 21 puntos, uno más que Cruz Azul, que el sábado logró un polémico triunfo por 0-1 sobre Pachuca con un gol de penalti del uruguayo Gabriel Fernández.

Este mismo domingo San Luis recibirá a Tijuana para bajar el telón de la octava jornada.

Con información de EFE

