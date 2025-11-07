20.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
DEPORTES

Raúl Jiménez, delantero de la Selección Mexicana, gana el premio al Mejor Gol del Año de la Concacaf tras anotarle de tiro libre a Canadá

By Agencias
80
Raúl Jiménez (9), delantero de México, celebra su gol de tiro libre ante Canadá.Créditos: @miseleccionmx
spot_img
viernes, noviembre 7, 2025

El ariete del Tri se impuso por votación popular entre los 12 tantos nominados de todas las competiciones de clubes y selecciones del área.

Raúl Jiménez, delantero de la Selección Mexicana, fue galardonado por la Concacaf con el premio al Mejor Gol del Año 2025 tras su espectacular anotación de tiro libre ante Canadá en las Semifinales de la Nations League.

“Este reconocimiento fue determinado únicamente por votación popular, celebrando el gol más espectacular, técnicamente brillante o decisivo anotado en todas las competiciones de Concacaf durante la temporada. El disparo de Jiménez recibió la mayor cantidad de votos entre los 12 goles nominados”, informó la Concacaf en un comunicado.

Por su parte, la cuenta de ‘X’ de la Selección Mexicana también resaltó la anotación: “Una obra maestra, una pintura, un gol que gritamos todos. El tiro libre de Raúl Jiménez vs. Canadá, elegido como el Gol del Año de la Concacaf”, externó.

El gol de tiro libre de Raúl Jiménez ocurrió al minuto 75 del duelo ante Canadá de Semifinales de la Nations League que selló el pase a la Final del certamen, título que el Tri se terminó llevando a sus vitrinas. La ejecución se impuso a los goles anotados en todas las competencias de clubes y selecciones del área.
Por Latinus
Artículo anterior
Corea del Norte lanza un misil balístico tras tensiones por sanciones de EE.UU.
Artículo siguiente
Kanye West anuncia su regreso a México con presentación en la Plaza de Toros
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.