Raúl Jiménez, delantero de la Selección Mexicana, gana el premio al Mejor Gol del Año de la Concacaf tras anotarle de tiro libre a Canadá

Raúl Jiménez, delantero de la Selección Mexicana, fue galardonado por la Concacaf con el premio al Mejor Gol del Año 2025 tras su espectacular anotación de tiro libre ante Canadá en las Semifinales de la Nations League.

“Este reconocimiento fue determinado únicamente por votación popular, celebrando el gol más espectacular, técnicamente brillante o decisivo anotado en todas las competiciones de Concacaf durante la temporada. El disparo de Jiménez recibió la mayor cantidad de votos entre los 12 goles nominados”, informó la Concacaf en un comunicado.

Por su parte, la cuenta de ‘X’ de la Selección Mexicana también resaltó la anotación: “Una obra maestra, una pintura, un gol que gritamos todos. El tiro libre de Raúl Jiménez vs. Canadá, elegido como el Gol del Año de la Concacaf”, externó.

El gol de tiro libre de Raúl Jiménez ocurrió al minuto 75 del duelo ante Canadá de Semifinales de la Nations League que selló el pase a la Final del certamen, título que el Tri se terminó llevando a sus vitrinas. La ejecución se impuso a los goles anotados en todas las competencias de clubes y selecciones del área.