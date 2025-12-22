Ranking FIFA 2025: ¿En qué sitio finalizó México el año?

La FIFA dio a conocer su último ranking de selecciones de este 2025, el cual es encabezado por España y en donde México se ubicó en la posición 15.

El conjunto español, que dirige Luis de la Fuente, mantiene se mantiene en la cima con un total de 1877.18 puntos, en tanto que Argentina le sigue con 1873.33. Francia cierra el podio con 1870.

Hay que recordar que esta semana anunció la fecha y el lugar de la Finalissima, que enfrentará a España y Argentina el 27 de marzo de 2026 en el estadio Lusail de Qatar.

No hay cambios en los puestos de privilegio de la tabla, por lo que completan el ‘top 10’ Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia.

México se ubicó en el sitio 15 del ranking de la FIFA con un total de 1675.75 puntos, detrás de Estados Unidos y seguida de Uruguay.

La primera modificación es el ascenso de Argelia, que arrebata la trigésima cuarta posición a Egipto. Jordania sube dos (a la 64) tras ser finalista de la Copa Árabe (perdió con Marruecos).

Ranking FIFA diciembre 2025:

España 1877.18 puntos. Argentina 1873.33 Francia 1870 Inglaterra 1834.12 Brasil 1760.46 Portugal 1760.38 Países Bajos 1756.27 Bélgica 1730.71 Alemania 1724.15 Croacia 1716.88 Marruecos 1716.34 Italia 1702.06 Colombia 1701.3 Estados Unidos 1681.88. México 1675.75

Con información de López-Dóriga Digital