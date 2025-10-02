24.2 C
¿Qué necesita México para avanzar a octavos del Mundial Sub 20?

By Agencias
85
AMDEP4804. SANTIAGO (CHILE), 01/10/2025.- Eduardo Arce (c) celebra un gol junto a sus compañeros este miércoles, en un partido de la Copa Mundial Sub-20 entre España y México en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago (Chile). EFE/ Osvaldo Villarroel
jueves, octubre 2, 2025

México suma dos puntos tras dos jornadas del Grupo C en el Mundial Sub 20 de Chile 2025; esto es lo que necesita para avanzar a octavos

México suma dos puntos en el Grupo C luego de dos jornadas disputadas en el Mundial Sub 20 de Chile 2025.

El combinado nacional empató a dos goles tanto con Brasil como con España, por lo que se jugará en la próxima fecha ante Marruecos su clasificación a la siguiente ronda del torneo qu reúne a 24 selecciones.

Hay que recordar que en esta edición del Mundial Sub 20 avanzan los dos primeros lugares de cada grupo y los mejores cuatro terceros lugares de los seis grupos avanzarán a la ronda de octavos de final.

Marruecos es el único equipo del Grupo C que tiene asegurado su lugar a la siguiente ronda, al ser líder del sector con seis unidades. Brasil y España tienen un punto cada uno.

¿Qué necesita México para avanzar a octavos del Mundial Sub 20?

México y Marruecos jugarán el sábado 4 de octubre de 2025 en el Estadio “Elías Figueroa Brander” de Valparaíso, en punto de las 14:00 h tiempo del Centro de México.

Este es lo que necesita el Tricolor para avanzar a la siguiente ronda del Mundial Sub 20 Chile 2025:

  • Si gana México, avanzará como segundo lugar del Grupo C de la competencia con cinco puntos.
  • Si empata sumará tres unidades, debe esperar a que España o Brasil empaten su juego.  Si alguno de estos equipos empata, debe esperar resultados para clasificar como uno de los mejores terceros lugares.
  • En casi de perder debe esperar resultados, aunque estaría prácticamente quedaría eliminado, ya que puede caer hasta el último lugar del grupo.

Así va el Grupo C del torneo:

  • Marruecos – 6 puntos,
  • México – 2 puntos.
  • Brasil – 1 punto.
  • España – 1 punto.

El Mundial Sub 20 se disputa en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre del 2025.

Con información de López-Dóriga Digital

