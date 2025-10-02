México suma dos puntos en el Grupo C luego de dos jornadas disputadas en el Mundial Sub 20 de Chile 2025.

El combinado nacional empató a dos goles tanto con Brasil como con España, por lo que se jugará en la próxima fecha ante Marruecos su clasificación a la siguiente ronda del torneo qu reúne a 24 selecciones.

Hay que recordar que en esta edición del Mundial Sub 20 avanzan los dos primeros lugares de cada grupo y los mejores cuatro terceros lugares de los seis grupos avanzarán a la ronda de octavos de final.

Marruecos es el único equipo del Grupo C que tiene asegurado su lugar a la siguiente ronda, al ser líder del sector con seis unidades. Brasil y España tienen un punto cada uno.

¿Qué necesita México para avanzar a octavos del Mundial Sub 20?

México y Marruecos jugarán el sábado 4 de octubre de 2025 en el Estadio “Elías Figueroa Brander” de Valparaíso, en punto de las 14:00 h tiempo del Centro de México.

Este es lo que necesita el Tricolor para avanzar a la siguiente ronda del Mundial Sub 20 Chile 2025:

Si gana México, avanzará como segundo lugar del Grupo C de la competencia con cinco puntos.

México, avanzará como segundo lugar del Grupo C de la competencia con cinco puntos. Si empata sumará tres unidades, debe esperar a que España o Brasil empaten su juego. Si alguno de estos equipos empata, debe esperar resultados para clasificar como uno de los mejores terceros lugares.

sumará tres unidades, debe esperar a que España o Brasil empaten su juego. Si alguno de estos equipos empata, debe esperar resultados para clasificar como uno de los mejores terceros lugares. En casi de perder debe esperar resultados, aunque estaría prácticamente quedaría eliminado, ya que puede caer hasta el último lugar del grupo.

Así va el Grupo C del torneo:

Marruecos – 6 puntos,

México – 2 puntos.

Brasil – 1 punto.

España – 1 punto.

El Mundial Sub 20 se disputa en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre del 2025.

Con información de López-Dóriga Digital