México suma dos puntos tras dos jornadas del Grupo C en el Mundial Sub 20 de Chile 2025; esto es lo que necesita para avanzar a octavos
México suma dos puntos en el Grupo C luego de dos jornadas disputadas en el Mundial Sub 20 de Chile 2025.
El combinado nacional empató a dos goles tanto con Brasil como con España, por lo que se jugará en la próxima fecha ante Marruecos su clasificación a la siguiente ronda del torneo qu reúne a 24 selecciones.
Hay que recordar que en esta edición del Mundial Sub 20 avanzan los dos primeros lugares de cada grupo y los mejores cuatro terceros lugares de los seis grupos avanzarán a la ronda de octavos de final.
Marruecos es el único equipo del Grupo C que tiene asegurado su lugar a la siguiente ronda, al ser líder del sector con seis unidades. Brasil y España tienen un punto cada uno.
¿Qué necesita México para avanzar a octavos del Mundial Sub 20?
México y Marruecos jugarán el sábado 4 de octubre de 2025 en el Estadio “Elías Figueroa Brander” de Valparaíso, en punto de las 14:00 h tiempo del Centro de México.
Este es lo que necesita el Tricolor para avanzar a la siguiente ronda del Mundial Sub 20 Chile 2025:
- Si gana México, avanzará como segundo lugar del Grupo C de la competencia con cinco puntos.
- Si empata sumará tres unidades, debe esperar a que España o Brasil empaten su juego. Si alguno de estos equipos empata, debe esperar resultados para clasificar como uno de los mejores terceros lugares.
- En casi de perder debe esperar resultados, aunque estaría prácticamente quedaría eliminado, ya que puede caer hasta el último lugar del grupo.
Así va el Grupo C del torneo:
- Marruecos – 6 puntos,
- México – 2 puntos.
- Brasil – 1 punto.
- España – 1 punto.
El Mundial Sub 20 se disputa en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre del 2025.
Con información de López-Dóriga Digital