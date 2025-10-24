25.5 C
DEPORTES

“¡Qué guapo!”: El mexicano ‘Pato’ O’Ward recibe elogios por honrar sus raíces al llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez con un traje con flores

By Agencias
79
O'Ward, feliz en la CDMX.Créditos: @F1
viernes, octubre 24, 2025
El piloto mexicano, que correrá la primera práctica con McLaren en el GP de México 2025, llegó a la cita con deslumbrante traje.

El piloto mexicano ‘Pato’ O’Ward llegó con un vistoso traje con motivos de flores al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde este viernes correrá la primera práctica libre del Gran Premio de México a bordo del monoplaza de McLaren.

‘Pato’ cruzó el paddock con una sonrisa amplia y saludando al público vistiendo un saco de color negro con distintos diseños de flores que realzan la cultura mexicana.

En la parte de adelante lucen unas flores de Nochebuena, con dos cactáceas en la parte inferior del saco.

En las mangas se observan corazones, calaveras y otros motivos alusivos al Día de Muertos.

En la espalda se aprecian dos banderas a cuadros con el símbolo nacional mexicano.

“¡Qué guapo!”, le lanzó una aficionada en español, lo que sorprendió al piloto.

La prenda fue diseñada por Manuel Cuevas, y ambos se conocieron para una prueba en la final de la IndyCar en agosto.

