Prensa ecuatoriana llama “mediocre” al mexicano Isaac del Toro por no ganar el Giro de Italia: “Su juventud y mediocridad le pasaron factura”

El ‘Metro Ecuador’ culpó al mexicano de afectar a Richard Carapaz, y pese a terminar segundo y superar a su ciclista, llamó “mediocre” a Isaac.

La rivalidad que forjaron durante varios días en el Giro de Italia el mexicano Isaac del Toro y el ecuatoriano Richard Carapaz terminó el sábado con un intercambio de acusaciones entre ambos ciclistas, y en un ataque de la prensa de aquel país en contra del originario de Ensenada, Baja California.

Al término de la etapa 20 el sudamericano cuestionó la estrategia del azteca luego de que el británico Simon Yates realizó una escapada y se apoderó del liderato y posterior victoria tras despojar de la ‘maglia rosa’ a Isaac.

«Podíamos haber ganado los más fuertes, pero ha ganado el más inteligente… Al final, él (del Toro) perdió el Giro, creo que no ha sabido correr bien«, dijo molesto el ecuatoriano que terminó tercero de la general.

Por su parte Del Toro respondió que Carapaz no quiso hacer equipo con él para evitar la fuga de Yates.

«En la última parte de la subida intenté trabajar con Carapaz, pero él no quiso. Tampoco podía darlo todo con él solo a mi rueda, porque entonces me atacaría por la espalda. Y si perdía la clasificación, no quería perder también el segundo puesto«, reveló el mexicano.

https://x.com/MetroEcuador/status/1928820771427897429/photo/1

En medio de estos señalamientos, un medio de comunicación llamado ‘Metro Ecuador’ culpó a Del Toro por el tercer puesto de Carapaz al titular su reseña sobre la etapa 20: “¡La mediocridad de Isaac del Toro perjudicó a Carapaz!”.

“Una devastadora etapa 20 se vivió en el Giro de Italia. El tricolor Richard Carapaz atacó en múltiples ocasiones para poder arrebatar la ‘maglia rosa’ a Isaac del Toro, pero el mexicano demostró que su juventud y mediocridad pasaron factura.

“Simón Yates se coronó el campeón del Giro de Italia después de hacer un ataque demoledor a más de 30 kilómetros de la meta, el mexicano no optó por contrarrestar al británico y con ello dependió de la ‘Locomotora’ (apodo de Carapaz).

“No obstante, Richie se cansó de seguir sirviendo como un gregario externo al mexicano y se conformó con el tercer puesto y dejó que Isaac se hunda con el segundo puesto.

“Sin embargo, el temple y corazón de Richard, como siempre, estuvo presente en cada momento. ¡GRAN TRABAJO, RICHARD!”, se lee en la publicación de X del medio citado.

Este ataque en contra de Del Toro tuvo eco en las redes sociales y la defensa de los mexicanos no se dejó esperar, con lo que el posteo del ‘Metro Ecuador’ recibió muchas respuestas y en términos generales llamaron “ardidos” a los ecuatorianos luego de que el ciclista azteca fue mejor que Carapaz durante todo el Giro de Italia.