DEPORTES

Pateador de Ravens es atacado por aficionados de su equipo tras fallar gol de campo que los dejó sin playoffs: «Espero que te divorcies»

By Agencias
74
Loop, con el fallido intento con el reloj en ceros.Créditos: AP
martes, enero 6, 2026

Tyler Loop recibió el apoyo de su entrenador y algunos compañeros, pero algunos seguidores de Baltimore le recriminaron su yerro que los eliminó.

Tyler Looppateador de los Ravens de Baltimore, fue atacado por aficionados de su equipo en redes sociales, luego de fallar un gol de campo decisivo que dejó sin playoffs a los suyos y otorgándole dicho boleto a los Steelers de Pittsburgh.

Horas después de su intnto desviado de 44 yardas que lo pudo convertir en héroe, el novato de 24 años recibió comentarios ofensivos en una publicación de Instagram de marzo pasado cuando se comprometió con su novia.

«Espero que te divorcies«, escribió un seguidor, mientras otros tantos le respondieron en el mismo tenor.

DAN ESPALDARAZO

Tras la falla del exjugador de los Wildcats de Arizona, John Harbaugh, entrenador de los Cuervos, arropó al pateador, visiblemente consternado y cabizbajo y al borde del llanto en su camino a los vestidores del Acrisure Stadium.

Asimismo, Loop habló tras su yerro y dijo que era «decepcionante», pero lo hizo flanqueado por dos de sus compañeros: Jordan Stout y Nick Moore.

https://twitter.com/i/status/2008041660077453315

https://twitter.com/i/status/2008055281318846672

Con información de Latin Us
