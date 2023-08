Paola Longoria ‘derrota’ a Ana Guevara al ganar demanda

La raquetbolista Paola Longoria es una de las atletas afectadas por la Comisión Nacional del Deporte (Conade) que encabeza Ana Guevara, pues desde hace tres años la funcionaria le quitó beca y apoyos bajo el argumento de que tiene un adeudo por comprobación de gastos que supera el millón y medio de pesos.

En su momento, Longoria aseguró que justificó en tiempo y forma los gastos; sin embargo, los comprobantes fueron extraviados por el personal administrativo de la Conade.

Ahora Paola informó que ganó una demanda y está a la espera de conocer cómo puede recibir de nueva cuenta su beca que sería de 22 mil 500 pesos mensuales, así como los apoyos por sus victorias deportivas.

“De hecho, ya llevo más de tres años sin beca, no he recibido mis estímulos tanto del Campeonato del Mundo de Guatemala, como el reciente de México (en 2022), y es una lástima que no pueda tener ese premio a mi esfuerzo, a mi dedicación, a todo lo que doy día con día como atleta para poner a México en lo más alto.

“Desgraciadamente es una guerra que ya no peleo yo, sino mis abogados, y estoy muy contenta porque mi demanda se ganó, y ahorita es buscar el cómo recibir ese dinero”, dijo Longoria en entrevista con La Afición.

Cabe recordar que Ana Guevara interpuso una demanda contra Paola Longoria al acusarla de no comprobar gastos del ejercicio de 2014, la cual fue desestimada por un juez.

En septiembre del 2022 se dio a conocer que la Conade presentó el 29 de agosto una demanda civil en contra de la raquetbolista por 1.6 millones de pesos más intereses por presuntos gastos no comprobados correspondientes al periodo entre 2015 y 2018.

“No es una decisión personal, esto se está haciendo por mandato de la Función Pública y de la Junta de Coordinación Política. Si no logra transparentar y acreditar que entregó los documentos bajo un acuse de recibo, pues lamentablemente se va a tener que judicializar y va a tener que ser con otra autoridad, no con nosotros. Es Función Pública que dice que este pago se tiene que llevar a cabo”, señaló Guevara en aquella ocasión.

En lo más actual de este conflicto, Paola aseguró que no desistirá para recuperar los premios que no ha recibido por sus logros deportivos, así como su beca.

“El tema de que yo debía un millón 500 mil pesos realmente es desde el 2014 y lo que siempre he dicho es, ¿de dónde voy a sacar un pase de abordar del 2014?, además hay manera de comprobar que utilicé ese recurso en torneos.

“Y ahora si hablamos de tres años sin beca y de los estímulos que me corresponden, el año pasado gané los World Games y tampoco lo recibí (el premio), creo que hasta me salen debiendo, por lo que ese tema ya se vio justamente con mis abogados, y lo único que quiero recibir es lo que yo gané con fruto del esfuerzo y la disciplina”, añadió Paola en la entrevista referida.