Otro mexicano a Europa: Emiliano Muñoz, delantero de 16 años, es nuevo jugador del Atlético de Madrid

By Agencias
jueves, enero 22, 2026

El juvenil arribará a la entidad colchonera, que tiene ‘hermandad’ con el Atlético San Luis, club del que proviene en sus fuerzas básicas.

Un futbolista mexicano emigrará al futbol europeo. Se trata de Emiliano Muñoz, quien es nuevo jugador del Atlético de Madrid.

El delantero de 16 años arribará a la entidad colchonera, que tiene ‘hermandad’ con el Atlético San Luis, club del que proviene.

El atacante potosino arribará a la entidad colchonera tras militar en las fuerzas básicas del cuadro potosino, donde marcó 25 tantos en 47 partidos.

Cabe destacar que en el plano internacional, Muñoz ha tenido participación con la Selección Mexicana Sub-15.

