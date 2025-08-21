26.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
DEPORTES

Orlando City se impone al Toluca en penales y avanza a semifinales de la Leagues Cup

By Agencias
71
Jugadores de Orlando City celebran este miércoles, al finalizar el partido de cuartos de final de la Leagues Cup ante Toluca en el Dignity Health Sports Park en Carson (EE.UU.). EFE/ Armando Arorizo
spot_img
jueves, agosto 21, 2025

Inter Miami, próximo escollo de Orlando City, derrotó horas antes por 2-1 a Tigres con un doblete del delantero uruguayo Luis Suárez

Orlando City se clasificó este miércoles a las semifinales de la Leagues Cup, instancia en la que se medirá con el Inter Miami, gracias al destacado desempeño del porteo peruano Pedro Gallese en una tanda de penaltis (5-6) que sucedió a un empate sin goles en tiempo reglamentario.

Gallese, portero titular de la selección Blanquirroja, atajó dos lanzamientos y acertó en el turno decisivo de la serie.

Inter Miami, próximo escollo de Orlando City, derrotó horas antes por 2-1 a Tigres con un doblete del delantero uruguayo Luis Suárez.

Orlando City se impone al Toluca en penales y avanza a semifinales de la Leagues Cup - 042b3eb83b7f57beef22ef8e7ce7af2decbec9b8-1024x686

Jugadores de Orlando City celebran este miércoles al finalizar el partido de cuartos de final de la Leagues Cup ante Toluca en el Dignity Health Sports Park en Carson (EE.UU.). EFE/ Armando Arorizo

En la tanda de penaltis ninguno de los dos cuadros fallaron sus primeros cinco lanzamientos. Sin embargo en el sexto, apareció Gallese para neutralizar el turno del argentino Nicolás Castro y el séptimo, de Juan Pablo Domínguez, tras lo cual marcó el 5-6 definitivo que le dio el pase a su conjunto.

Toluca, campeón mexicano, comenzó mejor el primer tiempo, pero la mala puntería evitó que se fuera arriba en el marcador.

El brasileño Helinho, en el minuto 7, inquietó a Gallese, que desvió.

Después, el partido cayó en ritmo y los cuadros sufrieron para acercarse al área rival.

En la segunda parte, el equipo mexicano volvió a tomar protagonismo al inicio, pero Gallese volvió a ser factor al atajar disparos del portugués Paulinho, al 47 y al 53, y del argentino Franco Romero, al 62.

Con información de EFE

Artículo anterior
Detectan caso de peste bubónica en residente de California; es el segundo registrado en EU en 2025
Artículo siguiente
Leagues Cup 2025: Liga MX se queda sin representantes y consuma nuevo fracaso
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.