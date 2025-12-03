Oficial: México y Portugal se enfrentarán en reapertura del Estadio Banorte; Tricolor también enfrentará a Bélgica

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó la fecha y horario para el juego entre México y Portugal, partido que representará la reapertura del Estadio Banorte, antes Azteca, tras meses de remodelación de cara al Mundial 2026.

¡De élite!🌎 Nos mediremos a un Campeón de Europa 🇲🇽🆚🇵🇹 en juego de preparación de cara al Mundial 2026 🏆. Incondicionales, tenemos una cita en el @EstadioBanorte. 🏟#SomosMéxico💚🤍❤️ *Publicidad para México pic.twitter.com/jJbUwAcg0i — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 2, 2025

Por medio de un comunicado, la FMF hizo también oficial que en la fecha FIFA de marzo de 2026 la Selección Mexicana también enfrentará a Bélgica

“El Tricolor se medirá a dos potencias europeas: Portugal y Bélgica, en una doble jornada diseñada para afinar los detalles bajo la dirección técnica de Javier Aguirre”, apuntó en un comunicado.

México se verá las caras ante Portugal el 28 de marzo de 2026 en punto de las 19:00 h tiempo en el Estadio Banorte, de la Ciudad de México.

“Este encuentro no solo será un termómetro de alto nivel frente a un rival de élite que también estará en la justa mundialista, sino que marcará un momento de enorme simbolismo para el futbol mexicano. El partido será el primero que la Selección dispute en el Estadio Banorte tras su profunda remodelación. “, argumentó.

Tres días después, el 31 de marzo, la Selección Mexicana viajará a Estados Unidos para medirse a otra potencia europea: Bélgica.

El encuentro se disputará en el Soldier Field de Chicago, en punto de las 19:00 h tiempo del Centro de México.

“Este enfrentamiento ofrecerá otra prueba de exigencia máxima para el equipo de Javier Aguirre en un ambiente que replicará la pasión que se vivirá durante el Mundial”, puntualizó.

“Ambos partidos prometen emociones intensas y son un capítulo especial en el último tramo del Tricolor hacia su Mundial, consolidando el camino de preparación ante selecciones de máxima exigencia”, afirmó la FMF en el comunicado.

Con información de López-Dóriga Digital