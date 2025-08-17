Neymar llora de frustración tras la goleada de 6-0 que recibió el Santos de Brasil ante el Vasco da Gama; es la peor derrota de su carrera

La afición comenzó a corear el nombre de Jorge Sampaoli, entrenador argentino de 65 años, quien no tiene trabajo en estos momentos, pero que ya dirigió al Santos en el 2019 y dejó buenas sensaciones tras posicionarlo en el segundo lugar de la tabla. En estos momentos, el ‘peixe’ es decimoquinto con 21 unidades, a sólo dos de separación de los puestos de descenso.
Lo peor para Neymar es que fue amonestado y no podrá jugar el siguiente partido ante el Bahia debido a una suspensión, en lo que fue un día caótico para el Santos que se enturbió todavía más tras el cese del estratega Cleber Xavier apenas unos minutos después de que se concretara la goleada.
Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.