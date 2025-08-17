Neymar llora de frustración tras la goleada de 6-0 que recibió el Santos de Brasil ante el Vasco da Gama; es la peor derrota de su carrera

El astro se enfrentó a su amigo Philippe Coutinho, quien anotó un doblete; el DT Cleber Xavier fue cesado tras concretarse la derrota.

Neymar no pudo contener la frustración, terminó entre lágrimas luego de que el Santos perdiera con un escandaloso 6-0 ante el Vasco da Gama en el estadio Morumbí, lo que significó la peor derrota en la carrera del astro brasileño.

Era un juego muy esperado porque se trataba del enfrentamiento de Neymar ante uno de sus mejores amigos como Philippe Coutinho, toda vez que ambos tuvieron carreras paralelas al emigrar a Europa, uno era estrella del Barcelona y el otro del Liverpool, compartieron concentraciones con la selección verdeamarela y ahora se enfrentaban en el Brasileirao.

Sin embargo, la amistad quedó de lado durante 90 minutos y Coutinho se lució con un doblete al 54’ y 62’ en un marcador que terminaron delineando Lucas Pitón al 18’, David Correa al 52’, Rayan al 60’ de penalti y Tché Tché al 68’, lo que provocó la ira de los aficionados, así que algunos optaron por marcharse del estadio Morumbí cuando todavía faltaba media hora de partido.