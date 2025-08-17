27.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
DEPORTES

Neymar llora de frustración tras la goleada de 6-0 que recibió el Santos de Brasil ante el Vasco da Gama; es la peor derrota de su carrera

By Agencias
78
Neymar llora tirado en el césped mientras es consolado por su amigo Philippe Coutinho.Créditos: Reuters
spot_img
domingo, agosto 17, 2025

El astro se enfrentó a su amigo Philippe Coutinho, quien anotó un doblete; el DT Cleber Xavier fue cesado tras concretarse la derrota.

Neymar no pudo contener la frustración, terminó entre lágrimas luego de que el Santos perdiera con un escandaloso 6-0 ante el Vasco da Gama en el estadio Morumbí, lo que significó la peor derrota en la carrera del astro brasileño.

Era un juego muy esperado porque se trataba del enfrentamiento de Neymar ante uno de sus mejores amigos como Philippe Coutinho, toda vez que ambos tuvieron carreras paralelas al emigrar a Europa, uno era estrella del Barcelona y el otro del Liverpool, compartieron concentraciones con la selección verdeamarela y ahora se enfrentaban en el Brasileirao.

Image

Sin embargo, la amistad quedó de lado durante 90 minutos y Coutinho se lució con un doblete al 54’ y 62’ en un marcador que terminaron delineando Lucas Pitón al 18’, David Correa al 52’, Rayan al 60’ de penalti y Tché Tché al 68’, lo que provocó la ira de los aficionados, así que algunos optaron por marcharse del estadio Morumbí cuando todavía faltaba media hora de partido.

La afición comenzó a corear el nombre de Jorge Sampaoli, entrenador argentino de 65 años, quien no tiene trabajo en estos momentos, pero que ya dirigió al Santos en el 2019 y dejó buenas sensaciones tras posicionarlo en el segundo lugar de la tabla. En estos momentos, el ‘peixe’ es decimoquinto con 21 unidades, a sólo dos de separación de los puestos de descenso.

Lo peor para Neymar es que fue amonestado y no podrá jugar el siguiente partido ante el Bahia debido a una suspensión, en lo que fue un día caótico para el Santos que se enturbió todavía más tras el cese del estratega Cleber Xavier apenas unos minutos después de que se concretara la goleada.

Con información de Latinus
Artículo anterior
*FIRMEZA Y DISCIPLINA EN NUESTRAS FUERZAS DEL ORDEN ESTATALES PARA SEGUIR CONSTRUYENDO UN SAN LUIS POTOSÍ CON PAZ Y TRANQUILIDAD*
Artículo siguiente
Riña y agresiones en partidos Chivas vs Juárez y Tigres vs América; hay 2 detenidos
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.