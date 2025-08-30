Mundial 2026: Sheinbaum revela qué hará con el boleto gigante que le regaló Infantino

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló lo que hará con el boleto gigante del Mundial 2026 que le regaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo contó los detalles de su reunión con Infantino, quien le obsequió la entrada 001 de la inauguración del Mundial 2026 que se realizará en la cancha del Estadio Azteca el 11 de junio.

“Me siento contenta, ayer (jueves) vino el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. 11 de junio, la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca, ya falta poco”, destacó.

Sí me dio un boleto, el 001, estoy pensando en dárselo a una niña, una joven que le guste el futbol, que no tiene oportunidad de ir al estadio”, afirmó.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó en la previa a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la réplica gigante de un boleto en primera fila al partido inaugural del Mundial 2026 en el Coloso de Santa Úrsula.

El regalo de Infantino a Sheinbaum Pardo lleva marcado el asiento número uno para el partido que se jugará el 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México.

La titular del Ejecutivo federal mexicano e Infantino se reunieron en Palacio Nacional y durante la reunión posaron sonrientes mientras sostenían el trofeo mundialista.

“México vivirá un momento extraordinario. Tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026”, apuntó la publicación.

Además, recordó que las tres metrópolis: Ciudad de México (5), Guadalajara (4) y Monterrey (4) serán las sedes que albergarán un total 13 partidos del Mundial.

México será el primer país en la historia que organiza tres ediciones del Mundial con las de 1970 y 1986.

De acuerdo con cálculos presentados por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el torneo generará en México alrededor de tres mil millones de dólares.

Con información de López-Dóriga Digital