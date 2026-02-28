Mundial 2026: Llega a México la Copa del Mundo

La Copa Mundial de la FIFA llegó a México la mañana del viernes 27 de febrero de 2026.

El avión con la versión original de dicha copa llegó a territorio nacional en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

El evento estuvo encabezado por Jurgen Mainka, director de la FIFA en México, y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente.

También estuvieron presentes Gabriela Cuevas, representante del Gobierno para el Mundial 2026; el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, además de exfutbolistas como Hugo Sánchez, Manuel Negrete y Óscar Pérez.

“México está listo para recibir a los visitantes de todas las latitudes del mundo con calidez, con organización, con seguridad y con respeto. México es un país que se conduce con instituciones, que vive en un Estado de derecho que se fortalece todos los días, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum”, señaló el canciller De la Fuente.

La Copa Mundial de la FIFA visitará algunos ciudades de la República Mexicana, a tan solo 104 días de que inicie la máxima justa del futbol mundial, el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Estas son las ciudades que están previstas en dicha gira:

Guadalajara – 28 de febrero al 2 de marzo.

León – 5 de marzo.

Veracruz – 7 de marzo.

Chihuahua – 9 y 10 de marzo.

Querétaro – 12 de marzo.

Monterrey – 14 al 17 de marzo.

Puebla – 19 de marzo.

Mérida – 21 y 22 de marzo.

Ciudad de México – 6 al 8 de junio.

Con información de López-Dóriga Digital