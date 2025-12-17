Mundial 2026: FIFA crea una nueva categoría de boletos, ¿cuánto costarán?

La FIFA publicó nueva información para los seguidores de las selecciones clasificadas para el Mundial 2026 -que se realizará en México, Canadá y Estados Unidos- e informó que podrán adquirir boletos por un precio “más asequible”, de 60 dólares, para los 104 partidos del torneo, incluida la final.

Esta idea de crear una categoría de entradas especial, denominada “grada básica”, surge después de que la FIFA haya recibido 20 millones de solicitudes solo en el proceso de selección aleatoria, el cual sigue activo hasta el día 13 de enero en la página web del organismo.

Así, las entradas de grada básica se reservarán a la afición de las selecciones clasificadas; las federaciones miembro participantes (FMP) estarán a cargo de la

Cada FMP definirá sus criterios de asignación y proceso de solicitud, y deberán asegurarse de que se atribuyen a los aficionados más fieles a su selección.

En total, el 50 por ciento de la asignación de las FMP corresponderá a las categorías más económicas, es decir, entradas de grada asequible (40 por ciento) y de grada básica (10 %). El resto de las localidades se dividirán entre grada estándar y grada preferente.

Además, al realizar las devoluciones en los casos en que las solicitudes no se aprueben, no se cobrará la tasa administrativa a los aficionados que soliciten entradas a través de la FMP y cuya selección no supere la fase de grupos.

La fase de venta de entradas del Sorteo de Selección Aleatoria permanecerá abierta hasta el martes 13 de enero de 2026, donde la FIFA indicó que el momento de solicitar entradas dentro de este plazo no afecta las posibilidades de éxito.

