México y Argentina se enfrentan en los dieciseisavos del Mundial Sub 17; ¿cuándo y en dónde ver el juego?

México y Argentina se verán las caras este viernes 14 de noviembre de 2025 en los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 de Qatar.

El partido, a disputarse en el complejo Aspire Zone de Doha, es un nuevo capítulo en la rivalidad entre ambas selecciones.

Para el Tricolor, este encuentro representa una revancha tras lo ocurrido hace apenas una semanas en el Mundial Sub 20 de Chile, donde la Albiceleste se alzó con el triunfo por 2-0.

El conjunto mexicano pasó de milagro a dicha ronda del evento que se realiza en Qatar, al ser uno de los mejores terceros lugares del certamen con tan solo tres puntos. El Tricolor tuvo que recurrir al criterio del fair play para imponerse a Arabia Saudita y quedarse con el boleto a las fases finales de la competencia

Por su parte, Argentina terminó de manera contundente como primer lugar del Grupo D con nueve unidades, consolidándose como uno de los grandes favoritos para llevarse el torneo. El paso de los sudamericanos en la fase de grupos del certamen incluyó una goleada por marcador de 7-0 ante su similar de Fiji.

Los otros partidos de los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 Qatar 2025 son los siguientes:

Zambia-Mali.

Senegal-Uganda.

Portugal-Bélgica.

Corea del Sur-Inglaterra.

Suiza-Egipto.

Italia-Chequia.

Francia-Colombia.

Japón-Sudáfrica.

Alemania-Burkina Faso.

Irlanda-Canadá.

Venezuela-Corea del Norte.

Estados Unidos-Marruecos.

Austria-Túnez.

Brasil-Paraguay.

Croacia-Uzbekistán

México vs Argentina, dieciseisavos de final del Mundial Sub 17

Fecha: Viernes 14 de noviembre de 2025.

Hora: 8:45 h tiempo del Centro de México.

Lugar: Cancha 2 del Complejo Aspire Zone.

Transmisión: Canal 9, TUDN, Vix.

Con información de López-Dóriga Digital