DEPORTES

México va por su pase a octavos en el Mundial Sub 20, ¿a qué hora y en dónde ver el juego?

Foto de @miseleccionsubs
sábado, octubre 4, 2025

México se medirá ante Marruecos este sábado 4 de octubre, en donde buscará su pase a octavos de final del Mundial Sub 20

México buscará su pase a los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025 cuando se enfrente a su similar de Marruecos.

El juego se realizará este sábado 4 de octubre de 2025 en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, dentro de la tercera jornada del Grupo C.

El combinado mexicano depende de sí mismo para avanzar a la siguiente fase del Mundial Sub 20. Un triunfo le asegura su boleto a octavos de final. Un empate o una derrota lo dejaría depender de otros resultados.

Marruecos, una de las revelaciones del torneo, llega a este partido definitivo con la tranquilidad no solo de saber que estará en octavos de final, debido a que suma seis puntos, sino que además avanzará como primera del grupo.

México, segundo del sector con dos puntos, fruto de sus empates a dos goles frente a Brasil y España, apuesta todas sus esperanzas a una nueva presentación estelar del joven centrocampista del Tijuana, Gilberto Mora, que es ya una de las estrellas de este Mundial.

Las Selección Mexicana sorprendió por su calidad de juego frente a Brasil, en el que logró un empate con aroma a injusticia, y presentó una cara más débil frente a España, al que empató en los minutos finales.

En el otro duelo del Grupo C del Mundial, España y Brasil se jugarán su futuro a “todo o nada” en la última jornada de la primera fase.

México va Marruecos, Mundial Sub 20 Chile 2025

  • Fecha: sábado 4 de octubre.
  • Horario: 14:00 H.
  • Lugar: Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
  • Transmisión: Canal 9, TUDN, Vix Premium.

Con información de López-Dóriga Digital

