México Sub 17: ¿Cuándo y dónde ver el partido de octavos de final ante Portugal?

México y Portugal se enfrentarán este martes 18 de noviembre de 2025 en los octavos de final del Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar.

#Sub17 | ¡Estamos en los Octavos de Final! 🙌🏻 Incondicionales nos vemos el martes, enfrentaremos a Portugal por el pase a la siguiente ronda del Mundial. 🇲🇽⚽️🇵🇹#ProyectoSelecciones | #SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/rd3HbU6KI9 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 15, 2025

El equipo dirigido por Carlos Cariño dio una de las sorpresas de la competencia al eliminar a Argentina en los dieciseisavos de final en los tiros desde el manchón penal.

México, que pasó de la fase de grupos como uno de los mejores terceros lugares, planteó un partido serio ante una Argentina que había hecho pleno de victorias hasta el momento.

Luis Gamboa, quien marcó un doblete en dicho encuentro, y el portero Santiago López, quien atajó el penal decisivo de la serie, fueron las figuras del representativo mexicano en el duelo ante la Albiceleste.

Portugal eliminaron a Bélgica en su eliminatoria de los dieciseisavos de final tras vencer por marcador de 2-1.

Todos los partidos de los octavos de final se disputarán el martes 18 de noviembre en el complejo Aspire Zone de Doha Qatar. Estos son los partidos de dicha ronda:

Italia v Uzbekistán.

Uganda v Burkina Faso.

Brasil v Francia, 16:30.

Suiza v República de Irlanda.

Corea del Norte v Japón.

Austria v Inglaterra.

Marruecos v Mali.

México vs Portugal, octavos de final del Mundial Sub 17

Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025.

Lugar: Cancha 2 del complejo Aspire Zone de Doha.

Hora: 07:00 h h tiempo del Centro de México.

Transmisión: Canal 9, TUDN y Vix.

Con información de López-Dóriga Digital