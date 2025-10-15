16.9 C
San Luis Potosí
type here...
DEPORTES

México sigue sin convencer: Empata en Guadalajara contra un Ecuador que tuvo ausencias importantes

By Agencias
70
Berterame, cabizbajo al salir de cambio.Créditos: EFE
miércoles, octubre 15, 2025

El Tri empezó ganando muy pronto con gol de Berterame, pero un error de Romo le dio el empate a los sudamericanos con un penalti (1-1).

México sigue sin convencer y esta noche empató 1-1 con su similar de Ecuador en partido amistoso disputado en Guadalajara (Estadio Akron). El Tri mostró mejoría tras ser goleado 4-0 por Colombia el sábado, pero no le alcanzó ante un adversario que tuvo ausencias importantes, tales como la de Moisés Caicedo y Piero Hincapié.

El Tri inició a tambor batiente con un ‘gol de vestidor’, pues apenas al minuto tres, Berterame se plantó frente al arquero Galíndez y no perdonó.

Los anfitriones pudieron ampliar la cuenta en los minutos subsecuentes, pero la mala puntería de Quiñones y ‘Chiquito’ Sánchez los dejó con la ventaja mínima.

Revancha en su tierra: Camila Fernández, hija del ‘Potrillo’, interpreta sin sobresaltos el Himno Nacional en el México-Ecuador, luego de equivocarse en pelea del ‘Canelo’

Los sudamericanos se pararon mejor en el campo y lograron la paridad al 20′: Romo se equivocó al retrasar una pelota y el ‘Tala’ Rangel cometió un penalti a Enner Valencia que el árbitro revisó en el VAR y sancionó.

Alcívar se paró en el manchón y engañó al guardameta azteca para nivelar la pizarra.

México generó un poco más, pero insuficiente para volver a lastimar a su rival, por lo que la paridad quedó firmada para ir la descanso.

La segunda mitad derivó en un juego más atractivo, con dos equipos que se soltaron, aunque les faltaba precisión en la última zona.

Al 60′, Javier Aguirre movió sus piezas, dando entrada al ‘Chino’ Huerta y Santiago Giménez.

El juego empezó a tornarse más ríspido. De hecho, hubo un conato de bronca provocado por una zancadilla de Erick Sánchez, aunque no pasó a mayores.

El ‘Vasco’ metió a la cancha a Alexis Vega para jugar los últimos 15 minutos en busca del triunfo; no obstante, el elenco azteca no encontró la fórmula y terminó igualando en casa ante su rival, volviendo a dejar muchas dudas sobre su funcionamiento a ocho meses del Mundial y ganando abucheos de su gente al terminar la contienda.

Con información de Latinus

Artículo anterior
Estados Unidos rompe récord en cumplimentar sentencias por pena de muerte; van 37 en el año
Artículo siguiente
“Fuera ‘Vasco’”: La afición de Guadalajara pide la salida de Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, tras el empate ante Ecuador
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.