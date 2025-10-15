México sigue sin convencer: Empata en Guadalajara contra un Ecuador que tuvo ausencias importantes

México sigue sin convencer y esta noche empató 1-1 con su similar de Ecuador en partido amistoso disputado en Guadalajara (Estadio Akron). El Tri mostró mejoría tras ser goleado 4-0 por Colombia el sábado, pero no le alcanzó ante un adversario que tuvo ausencias importantes, tales como la de Moisés Caicedo y Piero Hincapié.

El Tri inició a tambor batiente con un ‘gol de vestidor’, pues apenas al minuto tres, Berterame se plantó frente al arquero Galíndez y no perdonó.

Los anfitriones pudieron ampliar la cuenta en los minutos subsecuentes, pero la mala puntería de Quiñones y ‘Chiquito’ Sánchez los dejó con la ventaja mínima.

¡Goooool de México! Berterame aprovecha una mala salida de Ecuador y en dos minutos ya vacunó 😎🔥 📲📺¡Disfruta de todos los partidos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial en VIX! 🟠#CompaVsPana pic.twitter.com/EzXzkT2uq8 — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 15, 2025

Los sudamericanos se pararon mejor en el campo y lograron la paridad al 20′: Romo se equivocó al retrasar una pelota y el ‘Tala’ Rangel cometió un penalti a Enner Valencia que el árbitro revisó en el VAR y sancionó.

Alcívar se paró en el manchón y engañó al guardameta azteca para nivelar la pizarra.

¡Penal polémico! Tala Rangel comete falta en el área que tras la revisión del VAR se marca como penal y Alcívar no falla 😳⚽ 📲📺¡Disfruta de todos los partidos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial en VIX! 🟠#CompaVsPana pic.twitter.com/xnJpz3ZUlM — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 15, 2025

México generó un poco más, pero insuficiente para volver a lastimar a su rival, por lo que la paridad quedó firmada para ir la descanso.

La segunda mitad derivó en un juego más atractivo, con dos equipos que se soltaron, aunque les faltaba precisión en la última zona.

Al 60′, Javier Aguirre movió sus piezas, dando entrada al ‘Chino’ Huerta y Santiago Giménez.

El juego empezó a tornarse más ríspido. De hecho, hubo un conato de bronca provocado por una zancadilla de Erick Sánchez, aunque no pasó a mayores.

El ‘Vasco’ metió a la cancha a Alexis Vega para jugar los últimos 15 minutos en busca del triunfo; no obstante, el elenco azteca no encontró la fórmula y terminó igualando en casa ante su rival, volviendo a dejar muchas dudas sobre su funcionamiento a ocho meses del Mundial y ganando abucheos de su gente al terminar la contienda.

Con información de Latinus