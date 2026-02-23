México mantiene su partido contra Islandia pese a violencia por muerte del ‘Mencho’

México informó que sí jugará su duelo amistoso del miércoles 25 de febrero en Querétaro contra Islandia, pese a la violencia desatada en el país como consecuencia de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo militar en Jalisco.

La Federación Mexicana de Futbol informó a la agencia EFE que la selección dirigida por Javier Aguirre ya está en Querétaro, y cumplirá este lunes sus entrenamientos para el encuentro que asumirá con figuras de la liga local, al no ser fecha FIFA.

La selección de Islandia también se encuentra en la sede del partido, que México ha tomado como parte de su preparación para el Mundial 2026, en el que se enfrentarán en la fase de grupos a Sudáfrica, Corea y un equipo de Europa, aún pendiente de la repesca.

Al convocar a figuras de la Liga MX sin los futbolistas involucrados en equipos en el extranjero, el seleccionador Javier Aguirre tendrá la oportunidad de ver a algunos jugadores que quizá podrían sumarse a sus candidatos a formar el equipo del Mundial.

Este domingo la Liga MX suspendió como consecuencia de la ola de violencia el juego entre Querétaro y Juárez FC que debía cerrar la séptima jornada del campeonato.

Los hechos de violencia han provocado reacción en medios internacionales que cuestionan si México puede ser una sede segura del próximo Mundial, sobre todo en Guadalajara, centro de los actos de represalia por la muerte del narcotraficante y que albergará cuatro encuentros de la cita futbolística.

Una fuente del Comité Organizador del Mundial dijo que de momento no hay ningún pronunciamiento y que México sigue trabajando en la organización del Mundial en coordinación con la FIFA.

Después del amistoso con Islandia, el equipo mexicano se enfrentará a Portugal en el Estadio Azteca de Ciudad de México el 28 de marzo.

Con información de EFE