México inicia el camino para el Mundial Femenil de Brasil 2027

México, de la mano del entrenador español Pedro López, se enfrentará este sábado29 de noviembre de 2025 a San Vicente y las Granadinas, en el inicio de la eliminatoria de la Concacaf W para el Mundial Femenil de Brasil 2027.

López, quien entrena a México desde septiembre del 2022, fue contratado para romper con los malos resultados que dejaron a la Selección Mexicana Femenil fuera de las dos recientes Copas del Mundo, Francia en 2019 y en Australia-Nueva Zelanda en 2023.

México, número 29 en el ranking femenil de la FIFA, es favorito para superar a San Vicente y las Granadinas, que ocupa el lugar 162 en esa lista.

El equipo mexicano es liderado por la ex del Atlético de Madrid Charlyn Corral, máxima anotadora de la liga femenina del fútbol local en el recién finalizado Apertura con el Pachuca, y Jacqueline Ovalle, la jugadora más talentosa de esta generación, que juega en el Orlando Pride de la National Women’s Soccer League, de Estados Unidos.

San Vicente y las Granadinas es dirigido por Alnif Williams desde el pasado mayo y tiene como jugadora insignia a su capitana Chelsea Cordice, una centrocampista de 24 años que se distingue por su habilidad para quitarse rivales.

Alineaciones probables México vs San Vicente y las Granadinas :

San Vicente y las Granadinas: Altica Benn; Azumi Quow, De’Andrea Barbour, Kelisha Bowens, Melanie Stowe; Chelsea Cordice, Denella Creese, Neveah Richards, Dionte Delpeche; Asanteni Charles y Kitanna Richards. D.T. Alnif Williams.

México: Stephany Barrera; Reyna Reyes, Rebeca Bernal, Kimberly Rodríguez, Greta Espinoza; Aaliyah Farmer, Karla Nieto, María Sánchez, Jacqueline Ovalle; Diana Ordoñez, Charlyn Corral. D.T. Pedro López.

Árbitro: Por designar.

Estadio: Arnos Vale Sporting Complex de Kingstown, San Vicente y las Granadinas.

Hora: 18:00 tiempo del Centro de México.

Con información de EFE