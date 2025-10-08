16.9 C
San Luis Potosí
DEPORTES

México derrota al anfitrión Chile y pasa a los cuartos de final del Mundial Sub-20

By Agencias
93
AMDEP5545. VALPARAÍSO (CHILE), 07/10/2025.- Jugadores de México celebran un gol este martes, en un partido de octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 entre Chile y México en el estadio Elías Figueroa Brander en Valparaíso (Chile). EFE/ Esteban Garay
miércoles, octubre 8, 2025

El dominio del conjunto mexicano se hizo patente desde el primer tiempo, con un gol de Tahiel Jiménez que puso arriba en el marcador al ‘Tri’

La Selección Mexicana goleó a Chile, anfitrión del Mundial Sub-20, y clasificó a los cuatos de final del torneo.

El dominio del conjunto mexicano se hizo patente desde el primer tiempo, con un gol de Tahiel Jiménez que puso arriba en el marcador al ‘Tri’.

Aunque Chile intentó, en el segundo tiempo Iker Fimbres y Hugo Camberos se encargaron de sepultar al conjunto local.

Por el conjunto chileno descontó al minuto 88′ Juan Francisco Rossel.

Con información de López-Dóriga Digital

