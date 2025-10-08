México derrota al anfitrión Chile y pasa a los cuartos de final del Mundial Sub-20

La Selección Mexicana goleó a Chile, anfitrión del Mundial Sub-20, y clasificó a los cuatos de final del torneo.

El dominio del conjunto mexicano se hizo patente desde el primer tiempo, con un gol de Tahiel Jiménez que puso arriba en el marcador al ‘Tri’.

Aunque Chile intentó, en el segundo tiempo Iker Fimbres y Hugo Camberos se encargaron de sepultar al conjunto local.

Por el conjunto chileno descontó al minuto 88′ Juan Francisco Rossel.

