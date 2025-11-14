México da la sorpresa y elimina a Argentina del Mundial Sub 17

México mostró personalidad y eliminó a la gran favorita Argentina del Mundial Sub 17 de Qatar 2025; enfrentará en octavos a Portugal
México avanzó a los octavos de final del Mundial Sub 17 de Qatar al vencer en la tanda de penales a la gran favorita Argentina este viernes 14 de noviembre de 2025.
En la cancha dos del complejo Aspire Zone, ubicado en Doha, ambos conjuntos empataron a dos goles en el tiempo regular, pero en la definición por penales México fue más efectivo y venció a la Albiceleste por marcador de 5-4.
En la ronda de octavos de final del Mundial Sub 17, México enfrentará a Portugal el martes 18 de noviembre de 2025 en horario por definir.
Argentina se fue al frente en el marcador apenas al minuto 9 con un golazo de Ramiro Tulián.
¡No pude ser! Gol de Argentina después de una jugada prefabricada 😮💨⚽
¡No pude ser! Gol de Argentina después de una jugada prefabricada 😮💨⚽
— TUDN MEX (@TUDNMEX) November 14, 2025
Pese al dominio argentino, México empató los cartones al minuto 46 con un cabezazo de Luis Gamboa. tras desatención argentina.
¡Gooool de México! 🇲🇽⚽Cabezazo letal de Gamboa para el 1-1🤩
¡Gooool de México! 🇲🇽⚽Cabezazo letal de Gamboa para el 1-1🤩
— TUDN MEX (@TUDNMEX) November 14, 2025
Gamboa concretó su doblete al 58′ en un disparo en el área rival, que tuvo que ser revisado por el VAR.
¡GOOOL DE MÉXICO! DOS A UNO 🇲🇽⚽ ¡Doblete de Gamboa! El Tri está dando la vuelta
¡GOOOL DE MÉXICO! DOS A UNO 🇲🇽⚽ ¡Doblete de Gamboa! El Tri está dando la vuelta
— TUDN MEX (@TUDNMEX) November 14, 2025
Argentina empató al 87′ con un cabezazo de Fernando Closter, tras una mala salida del portero mexicano Santiago López.
No te lo creo😔 Argentina empata a México al minuto 86
No te lo creo😔 Argentina empata a México al minuto 86
— TUDN MEX (@TUDNMEX) November 14, 2025
Ya en la tanda de penales, el guardameta López se quitó la espina del error al atajar uno de los disparos argentinos y anotar el tanto con el que el Tricolor pasó a la siguiente ronda del Mundial Sub 17 de Qatar 2025. cabe destacar que el equipo mexicano anotó todos los disparos desde el manchón penal.
