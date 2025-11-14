24.4 C
San Luis Potosí
DEPORTES

México da la sorpresa y elimina a Argentina del Mundial Sub 17

By Agencias
56
Foto de @miseleccionsubs
viernes, noviembre 14, 2025

México mostró personalidad y eliminó a la gran favorita Argentina del Mundial Sub 17 de Qatar 2025; enfrentará en octavos a Portugal

México avanzó a los octavos de final del Mundial Sub 17 de Qatar al vencer en la tanda de penales a la gran favorita Argentina este viernes 14 de noviembre de 2025.

En la cancha dos del complejo Aspire Zone, ubicado en Doha, ambos conjuntos empataron a dos goles en el tiempo regular, pero en la definición por penales México fue más efectivo y venció a la Albiceleste por marcador de 5-4.

En la ronda de octavos de final del Mundial Sub 17, México enfrentará a Portugal el martes 18 de noviembre de 2025 en horario por definir.

Argentina se fue al frente en el marcador apenas al minuto 9 con un golazo de Ramiro Tulián.

Pese al dominio argentino, México empató los cartones al minuto 46 con un cabezazo de Luis Gamboa. tras desatención argentina.

Gamboa concretó su doblete al 58′ en un disparo en el área rival, que tuvo que ser revisado por el VAR.

Argentina empató al 87′ con un cabezazo de Fernando Closter, tras una mala salida del portero mexicano Santiago López.

Ya en la tanda de penales, el guardameta López se quitó la espina del error al atajar uno de los disparos argentinos y anotar el tanto con el que el Tricolor pasó a la siguiente ronda del Mundial Sub 17 de Qatar 2025. cabe destacar que el equipo mexicano anotó todos los disparos desde el manchón penal.

Con información de López-Dóriga Digital

