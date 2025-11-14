México da la sorpresa y elimina a Argentina del Mundial Sub 17

En la cancha dos del complejo Aspire Zone, ubicado en Doha, ambos conjuntos empataron a dos goles en el tiempo regular, pero en la definición por penales México fue más efectivo y venció a la Albiceleste por marcador de 5-4.

En la ronda de octavos de final del Mundial Sub 17, México enfrentará a Portugal el martes 18 de noviembre de 2025 en horario por definir.

Argentina se fue al frente en el marcador apenas al minuto 9 con un golazo de Ramiro Tulián.

¡No pude ser! Gol de Argentina después de una jugada prefabricada 😮‍💨⚽ 📲📺¡Disfruta de todo el Mundial Sub-17 en VIX! 🟠#NuestroMundialSub17 pic.twitter.com/TygHZfCRjC — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 14, 2025

Pese al dominio argentino, México empató los cartones al minuto 46 con un cabezazo de Luis Gamboa. tras desatención argentina.

¡Gooool de México! 🇲🇽⚽Cabezazo letal de Gamboa para el 1-1🤩 📲📺¡Disfruta de todo el Mundial Sub-17 en VIX! 🟠#NuestroMundialSub17 pic.twitter.com/HrvxcRYyNL — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 14, 2025

Gamboa concretó su doblete al 58′ en un disparo en el área rival, que tuvo que ser revisado por el VAR.

¡GOOOL DE MÉXICO! DOS A UNO 🇲🇽⚽ ¡Doblete de Gamboa! El Tri está dando la vuelta 📲📺¡Disfruta de todo el Mundial Sub-17 en VIX! 🟠#NuestroMundialSub17 pic.twitter.com/uIQpPlFXJA — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 14, 2025

Argentina empató al 87′ con un cabezazo de Fernando Closter, tras una mala salida del portero mexicano Santiago López.

No te lo creo😔 Argentina empata a México al minuto 86 📲📺¡Disfruta de todo el Mundial Sub-17 en VIX! 🟠#NuestroMundialSub17 pic.twitter.com/sR1SSck1ps — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 14, 2025

Ya en la tanda de penales, el guardameta López se quitó la espina del error al atajar uno de los disparos argentinos y anotar el tanto con el que el Tricolor pasó a la siguiente ronda del Mundial Sub 17 de Qatar 2025. cabe destacar que el equipo mexicano anotó todos los disparos desde el manchón penal.

Con información de López-Dóriga Digital