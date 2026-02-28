¡México conquista otra plata! Osmar Olvera y Juan Celaya suben al podio en otro gran duelo contra China en la Copa del Mundo de Clavados en Montreal

La delegación mexicana conquistó su segunda medalla de plata en Montreal al quedar a 19.74 puntos de los chinos, que se llevaron el oro.

La delegación de México sumó su segunda medalla de plata en Montreal, primera parada del serial de la Copa del Mundo de Clavados, con el segundo lugar de Osmar Olvera y Juan Celaya en la final de 3 metros sincronizados.

Olvera y Celaya, medallistas olímpicos, consiguieron una puntuación de 441.63 luego de sus seis clavados, y protagonizaron otro gran duelo con la pareja de China, que los superó por 19.74 puntos para llevarse el oro.

México suma así su segunda medalla de plata en Montreal tras la que el viernes conquistó el equipo mixto, conformado por Osmar Olvera, Randal Willars, Gabriela Agúndez y Aranza Vázquez.

Con información de Latin Us