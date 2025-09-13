Mexicano Uziel Muñoz conquista una plata histórica en Mundial de Atletismo

Uziel Muñoz logró este sábado 13 de septiembre de 2025 en Tokio una medalla de plata histórica al ser la primera de un mexicano en lanzamiento de peso en unos Mundiales de atletismo, que además llegó con una marca de 21.97 metros que supone un nuevo récord nacional.

¡RÉCORD MEXICANO! 🥈🇲🇽 Uziel Muñoz hace historia en el Mundial de Atletismo en Tokio al lograr la medalla de plata en lanzamiento de bala. Gracias por mostrar tanta pasión y entrega. ¡Felicidades por este gran logro!#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/HItJTzWoEA — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) September 13, 2025

Muñoz consiguió a sus 30 años, y tras ganar ocho veces el campeonato nacional, el mejor resultado internacional en su trayectoria deportiva.

El atleta mexicano consiguió una marca de 21.97 metros con lo que culminó la competencia por detrás del estadounidense Ryan Crouser, tres veces campeón olímpico, quien registró 22.34 metros, en tanto el italiano Leonardo Fabbri finalizó en el tercer sitio con 21.94 metros.

El atleta, oriundo de Chihuahua, avanzó a la final al ubicarse en el cuarto lugar del Grupo B con un registro de 20.77 metros de la ronda clasificatoria, figurando como el único deportista latinoamericano que disputó las medallas de esta prueba.

Con este éxito Uziel Muñoz se convierte en el primer mexicano en ser medallista mundial en lanzamiento de peso.

Con información de EFE