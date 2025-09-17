Messi anota y asiste en triunfo del Inter Miami en la MLS ante Seattle Sounders

Lionel Messi se ‘sacó la espina’ este martes en la MLS al anotar un gol y asistir otro en la victoria del Inter Miami ante Seattle Sounders (3-1), luego de que el sábado fallara un penalti ‘a lo Panenka’ en Charlotte.

Apenas al 12′, el ’10’ lideró un robo de balón yabrió la pelota al arribo de Jordi Alba para que el lateral abriera el marcador con un zurdazo.

Messi ➡️ Jordi ⚽🤩 pic.twitter.com/FO6uyqKM1X — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2025

Antes de la media hora, el rosarino estuvo cerca de anotar en una buena jugada, pero el poste se ‘atravesó’ en su camino.

No obstante, antes del descanso, Leo detonó las redes al barrerse en el área chica tras un servicio de Alba, quien así le devolvió el ‘regalo’ y dejó de manifiesto que ha sido uno de los mejores ‘socios’ en su carrera.

Jordi ➡️ Messi 🫂 pic.twitter.com/4EuMzFxujr — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2025

En la segunda mitad, Miami comenzó mejor y apenas al 52′ hizo el 3-0 con un remate de Ian Fray a pase del argentino De Paul.

Seattle reaccionó y al 69′ descontó a través del mexicano Obed Vargas.

Obed Vargas strikes against Miami. 💥 Beautiful through ball from Albert Rusnak starts it and Jordan Morris bags the assist for @SoundersFC. pic.twitter.com/OKAn26O9q2 — Major League Soccer (@MLS) September 17, 2025

El daño ya estaba hecho en el Chase Center, donde los locales se impusieron a los de la Ciudad Esmeralda, sus verdugos en la Final de la Leagues Cup (3-0).

Los de Javier Mascherano llegaron a 49 puntos y son octavos generales en la competición, mientras que su rival es duodécimo con 45 unidades.

Con información de Latinus