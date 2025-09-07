¡Medalla histórica! México vence a Estados Unidos en tiro con arco compuesto femenil y consigue su primer oro en mundiales de la especialidad

Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo lograron la hazaña; Becerra también se llevó el bronce en mixto junto a Sebastián García.
Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo hicieron historia para el deporte nacional tras lograr la primera medalla de oro en un Campeonato Mundial de tiro con arco para México tras una espectacular exhibición.
El rival y el escenario para tal actuación no pudieron ser mejores. Las mexicanas derrotaron 236-231 a Estados Unidos en la Final de compuesto femenil del Mundial en Gwangju, Corea del Sur.
No es casualidad que la delegación mexicana se haya llevado un triunfo de dicha magnitud. En la edición de Berlín 2023 las mexicanas también llegaron a la Final, aunque en esa ocasión perdieron ante India, en un equipo que estaba conformado por Ana Hernández, Andrea Becerra y Dafne Quintero.
Será en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 cuando el arco compuesto tenga su debut y México aparece desde ahora como uno de los grandes exponentes y máximos favoritos para subir a lo más alto el podio.
BRONCE EN EQUIPO MIXTO
Andrea Becerra y Sebastián García se llevaron la medalla de bronce en el tiro con arco en equipo mixto tras derrotar de forma dramática y con la ultima flecha 158-157 a China Taipéi, donde la dupla nacional tuvo la sobriedad para remontar en sus últimas dos rondas.
Con información de Latinus