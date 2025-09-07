¡Medalla histórica! México vence a Estados Unidos en tiro con arco compuesto femenil y consigue su primer oro en mundiales de la especialidad

Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo hicieron historia para el deporte nacional tras lograr la primera medalla de oro en un Campeonato Mundial de tiro con arco para México tras una espectacular exhibición.

El rival y el escenario para tal actuación no pudieron ser mejores. Las mexicanas derrotaron 236-231 a Estados Unidos en la Final de compuesto femenil del Mundial en Gwangju, Corea del Sur.

No es casualidad que la delegación mexicana se haya llevado un triunfo de dicha magnitud. En la edición de Berlín 2023 las mexicanas también llegaron a la Final, aunque en esa ocasión perdieron ante India, en un equipo que estaba conformado por Ana Hernández, Andrea Becerra y Dafne Quintero.