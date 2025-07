Manny Pacquiao promete que su regreso al boxeo a los 46 años ante un rival de 30 no será una decepción: “Estoy en excelente condición”

«Manny es único en su clase«, dijo Barrios. «No es un estilo fácil de copiar en el entrenamiento. Hemos visto a muchos zurdos diferentes, así que me siento extremadamente cómodo.

«Se siente increíble estar en esta posición. He puesto todo en este deporte desde que era niño, y ahora puedo caminar por el Strip de Las Vegas con mi familia y ver mi nombre por todas partes. Es algo con lo que siempre he soñado. Ahora es mi trabajo mostrar por qué voy a seguir siendo el campeón.»

La preparación para este combate no ha incluido el encono forzado y habitual que envuelve muchas peleas por el título. Los combatientes incluso charlaron al posar cara a cara en la conferencia de prensa del miércoles y luego rieron.

Difícil imaginar que eso suceda en una conferencia de prensa de Gervonta Davis.

Barrios advirtió que no se debe interpretar que el respeto y admiración mutuos derive en menos acción en el ring, donde cada boxeador dará lo mejor de sí.

Pacquiao entra con un currículum que incluye 12 campeonatos mundiales en ocho divisiones, así como un récord de 62-8-2 con 39 nocauts. Es considerablemente mayor y cede alrededor de siete pulgadas (17,5 centímetros) de altura a Barrios, de seis pies (1,83 metros).

Age is just a number. 3 more days to go! #PacquiaoBarrios | July 19 | PBC PPV on Prime Video pic.twitter.com/gLMUjQ4l0W

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) July 17, 2025