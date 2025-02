¡Los nuevos jefes! Eagles aplasta a Chiefs con un dominante Jalen Hurts y conquista el Super Bowl LIX

Las Eagles de Philadelhia son los nuevos jefes de la NFL, luego de vencer 40-22 a los Chiefs de Kansas City en el Caesars Superdome con un dominante Jalen Hurts para lograr su segundo título del gran emparrillado.

Hurts logró una anotación y lanzó para dos pases más en Nueva Orleans para inclinar la balanza a favor de los suyos.

La primera serie ofensiva de los Chiefs no progresó por una gran presión defensiva sobre Mahomes, quien tuvo que lanzar un balón que estuvo cerca de ser interceptado

Pero llegó la segunda serie de los Eagles, conducida de gran manera por Jalen Hurts desde su yarda 31. Al estar en la yarda 28 del otro campo, el mariscal de campo conectó un pase de anotación con Dotson, pero la jugada se revisó y se terminó en la yarda 1.

Hurts, un especialista en este tipo de intentos, entró impulsado por su defensa y adelantó a los Eagles (0-7).

Así terminó el primer cuarto dominado por completo por los Eagles, que continuarían una larga serie ofensiva desde su yarda 20.

Pero en el inicio del segundo cuarto llegó la primera jugada grande de los Chiefs a la defensiva, cuando en tercera oportunidad, Cook interceptó el pase largo de Hurts en la yarda 2 de Kansas City.

Para fortuna de Philadelphia, la entrega de balón no les costó puntos, gracias de nuevo al buen trabajo defensivo y las imprecisiones de Mahomes, quien a esta altura sólo llevaba 24 yardas con 5 de 9 pases acertados.

Los Eagles recibieron el despeje e iniciaron su cuarta serie ofensiva en su yarda 43. Se acercaron con un pase de 22 yardas a Brown que los dejó en la 32 de Kansas City, que logró frenarlos en la 25, por lo que Elliott conectó un gol de campo para poner el marcador 0-10.

