Liga MX: Tigres UANL y Cruz Azul empatan; Toluca se muestra sólido en León

Este sábado 4 de octubre de 2025 continuaron las acciones de la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Querétaro remonta al Puebla

Los Gallos Blancos de Querétaro vencieron por marcador de 3-1 al Puebla en el Estadio Corregidora.

Corría el minuto 33 cuando Ricardo Marín anotó el primer y único tanto del Puebla en el encuentro.

GOOOOOOOOL DEL PUEBLA🎽⚽️ Ricardo Marín la manda al fondo con un buen remate de cabeza.@Club_Queretaro 0-1 @ClubPueblaMX pic.twitter.com/kkbHSeypuo — FOX (@somos_FOX) October 4, 2025

En la segunda mitad, los Gallos Blancos no se rindieron y se lanzaron en busca del el empate y lo lograron al 55’. Alí Ávila cabeceó el balón y Julio González realizó una gran atajada, pero en el rebote el mismo Ávila puso el 1-1.

GOOOOL DE LOS GALLOS🐓 Así lo empató Alí Ávila y el partido se pone bueno👏 pic.twitter.com/6n1eyp7uLo — FOX (@somos_FOX) October 5, 2025

La remontada de los queretanos continuó con otro tanto de Ávila, quien aprovechó un centro de Jonathan Perlaza para marcar el segundo con un cabezazo al 59.

GOOOOL DE LOS GALLOS🐓 Doblete de Alí Ávila y ya le dieron la vuelta al @ClubPueblaMX. #LigaMX pic.twitter.com/5G3QZwJO6F — FOX (@somos_FOX) October 5, 2025

El tercero del cuadro local legó al 77′ gracias a una buena jugada de Lucas Ariel Rodríguez, quien definió dentro del área con un fuerte disparo a primer poste.

CAYÓ EL TERCERO DE LOS GALLOS🎆 Lucas Rodríguez pone el tercero de @Club_Queretaro🐓⚽️#LigaMX pic.twitter.com/yMQXSRGK1R — FOX (@somos_FOX) October 5, 2025

Tigres y Cruz Azul empatan en el Volcán

Los Tigres de la UANL y Cruz Azul empataron a un gol en el Estadio Universitario este sábado 4 de octubre de 2025.

El único tanto del juego fue obra de Juan Brunetta en una pared, con taquito incluido, con Ágekl Correa. un verdadero golazo en el Volcán.

GOOOOOOL DE TIGRES Golazo de Brunetta y los felinos le están ganando a Cruz Azul. #LigaMX pic.twitter.com/TmKQms5nZ9 — FOX (@somos_FOX) October 5, 2025

Cruz Azul se fue al frente y al minuto 97 consiguió el empate por la vía del penal, previa revisión del VAR, por medio de Ángel Sepúlveda.

GOOOOOL DE CRUZ AZUL Sepúlveda cobra de manera perfecta el penal.#LigaMX pic.twitter.com/EahVXybZe9 — FOX (@somos_FOX) October 5, 2025

Toluca se lleva los tres puntos de León

Toluca volvió a mostrarse sólido y derrotó al León por 4-2 en el Nou Camp.

Jesús Canelo Angulo hizo el primero apenas al minuto cinco de partido.

GOOOOOL DEL TOLUCA👹🔥 ¿Quién va a detener a los Diablos? pic.twitter.com/3y1UtlbWcC — FOX (@somos_FOX) October 5, 2025

El colombiano James Rodríguez hizo el empate al por la vía del penal al minuto 37.

Toluca retomó en el segundo tiempo el control del partido, y lo mostró con un gol de Paulinho al 48′, tras gran asistencia de Alexis Vega.

GOOOOOL DEL TOLUCA Gran jugada y asistencia de Alexis Vega, que finaliza Paulinho. #LigaMX pic.twitter.com/ONoZgduoLP — FOX (@somos_FOX) October 5, 2025

Diez minutos después, Alexis Vega hizo el tercero de los Diablos Rojos para encaminar el triunfo.

GOOOOOLAZO DEL TOLUCA Los Diablos están dominando a la Fiera y Alexis marca el tercero. #LigaMX pic.twitter.com/tlznwuizXJ — FOX (@somos_FOX) October 5, 2025

Alfonso Alvarado acercó al León con su tanto al minuto 69, y parecía que el conjunto esmeralda reaccionaba.

GOOOOOOL DEL LEÓN Iván Moreno acerca a la Fiera y el estadio es una locura. #LigaMX pic.twitter.com/kloFJi9jIm — FOX (@somos_FOX) October 5, 2025

Pero Paulinho apagó la rebelión del León con su doblete al 75′ de tiempo corrido y darle los tres puntos al Toluca.

DOBLETE DE PAULINHO El Toluca parece que se llevará los tres puntos de su visita a León. #LigaMX pic.twitter.com/rltZ3E7ctv — FOX (@somos_FOX) October 5, 2025

La fecha 12 del Apertura 2025 de la Liga MX comenzó el viernes 3 de octubre, con el triunfo del Pachuca de visita por 1-0 ante el Puebla, la victoria del Mazatlán por 2-1 al Atlético de San Luis y el triunfo del Atlas por 3-1 al Juárez FC.

Con información de López-Dóriga Digital