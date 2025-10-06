16.4 C
Liga MX: Tigres UANL y Cruz Azul empatan; Toluca se muestra sólido en León

By Agencias
86
AME5218. MONTERREY (MÉXICO), 04/10/2025.- Jesus Angulo (d) de Tigres disputa el balón con Mathias Fernandez (i) de Cruz Azul este sábado, en un partido de la la Liga MX entre Tigres y Cruz Azul, en el estadio Universitario en Monterrey (México). EFE/ Miguel Sierra
lunes, octubre 6, 2025

La jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX continuó con un total de cuatro partidos este sábado 4 de octubre

Este sábado 4 de octubre de 2025 continuaron las acciones de la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Querétaro remonta al Puebla

Los Gallos Blancos de Querétaro vencieron por marcador de 3-1 al Puebla en el Estadio Corregidora.

Corría el minuto 33 cuando Ricardo Marín anotó el primer y único tanto del Puebla en el encuentro.

En la segunda mitad, los Gallos Blancos no se rindieron y se lanzaron en busca del el empate y lo lograron al 55’. Alí Ávila cabeceó el balón y Julio González realizó una gran atajada, pero en el rebote el mismo Ávila puso el 1-1.

La remontada de los queretanos continuó con otro tanto de Ávila, quien aprovechó un centro de Jonathan Perlaza para marcar el segundo con un cabezazo al 59.

El tercero del cuadro local legó al 77′ gracias a una buena jugada de Lucas Ariel Rodríguez, quien definió dentro del área con un fuerte disparo a primer poste.

Tigres y Cruz Azul empatan en el Volcán

Los Tigres de la UANL y Cruz Azul empataron a un gol en el Estadio Universitario este sábado 4 de octubre de 2025.

El único tanto del juego fue obra de Juan Brunetta en una pared, con taquito incluido, con Ágekl Correa. un verdadero golazo en el Volcán.

Cruz Azul se fue al frente y al minuto 97 consiguió el empate por la vía del penal, previa revisión del VAR, por medio de Ángel Sepúlveda.

Toluca se lleva los tres puntos de León

Toluca volvió a mostrarse sólido y derrotó al León por 4-2 en el Nou Camp.

Jesús Canelo Angulo hizo el primero apenas al minuto cinco de partido.

El colombiano James Rodríguez hizo el empate al por la vía del penal al minuto 37.

Toluca retomó en el segundo tiempo el control del partido, y lo mostró con un gol de Paulinho al 48′, tras gran asistencia de Alexis Vega.

Diez minutos después, Alexis Vega hizo el tercero de los Diablos Rojos para encaminar el triunfo.

Alfonso Alvarado acercó al León con su tanto al minuto 69, y parecía que el conjunto esmeralda reaccionaba.

Pero Paulinho apagó la rebelión del León con su doblete al 75′ de tiempo corrido y darle los tres puntos al Toluca.

La fecha 12 del Apertura 2025 de la Liga MX comenzó el viernes 3 de octubre, con el triunfo del Pachuca de visita por 1-0 ante el Puebla, la victoria del Mazatlán por 2-1 al Atlético de San Luis y el triunfo del Atlas por 3-1 al Juárez FC.

Con información de López-Dóriga Digital

