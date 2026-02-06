Liga MX: ¿Dónde y cuándo ver los partidos de la jornada 5 del Clausura 2026?

Las Chivas de Guadalajara, que actualmente lidera la clasificación, visitarán al Mazatlán, último de la tabla general, en busca de mantener su paso perfecto en el Clausura 2026 de la Liga MX.

En el papel, el duelo de la jornada 5 del campeonato será desequilibrado, con el mejor cuadro del torneo al ataque en busca de goles y el peor plantado atrás para evitar una goleada.

Liderado por Armando González, la joven revelación del pasado torneo Apertura en el que fue líder anotador, las Chivas saldrán a hacer daño en la casa de su rival, que buscará mejorar su defensa y, después de eso, atacar con una ofensiva encabezada por el ecuatoriano Jordan Sierra y el brasileño Fabio.

El sábado, el campeón Toluca recibirá a Cruz Azul en un esperado duelo entre dos de los mejores equipos de la liga. Los Diablos Rojos suman ocho unidades y aparecen en quinto lugar, con un punto menos que los celestes, segundo de la clasificación.

Con el liderazgo del portugués Paulinho, Toluca saldrá a hacer daño en su estadio, un reto difícil porque los cementeros presentan un cuadro equilibrado, que saldrá por tres puntos.

Otro duelo esperado de este sábado es el América ante el Monterrey, que enfrentará a dos de los cuadros más protagonistas del circuito. América va noveno de la tabla con cinco puntos, dos menos que los Rayados del centrocampista español Sergio Canales.

¿Dónde puedes ver los partidos de la jornada 5 de la Liga MX?

Tigres vs Santos Laguna | Viernes 6 de febrero | 19:00 h | Azteca 7, Fox One.

| Viernes 6 de febrero | 19:00 h | Azteca 7, Fox One. Necaxa vs Atlético de Madrid | Viernes 6 de febrero | 19:00 h | Vix+, Claro Sports.

| Viernes 6 de febrero | 19:00 h | Vix+, Claro Sports. Mazatlán vs Chivas | Viernes 6 de febrero | 21:06 | Azteca 7, Fox One.

| Viernes 6 de febrero | 21:06 | Azteca 7, Fox One. Xolos de Tijuana vs Puebla | Viernes 6 de febrero | 21:00 h | Fox One.

| Viernes 6 de febrero | 21:00 h | Fox One. Querétaro vs León | Sábado 7 de febrero | 17:00 h | Fox One.

| Sábado 7 de febrero | 17:00 h | Fox One. Toluca vs Cruz Azul | Sábado 7 de febrero | 17:00 h | Azteca 7.

| Sábado 7 de febrero | 17:00 h | Azteca 7. Atlas vs Pumas de la UNAM | Sábado 7 de febrero | 19:05 | Canal 5, TUDN, Vix+.

| Sábado 7 de febrero | 19:05 | Canal 5, TUDN, Vix+. Pachuca vs FC Juárez | Sábado 7 de febrero | 19:06 h | Fox One.

| Sábado 7 de febrero | 19:06 h | Fox One. América vs Monterrey | Sábado 7 de febrero | 21:10 h | Canal 5, TUDN, Vix+.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE