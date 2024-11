Liga MX confirma cambio de sede para el América vs Pachuca

La Liga BBVA MX informó que se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el titular de la alcaldía Benito Juárez, Luis Mendoza, y el presidente ejecutivo de la liga, Mikel Arriola.

Durante la reunión el alcalde informó que el procedimiento realizado por Protección Civil en el Estadio Ciudad de los Deportes no podrá ser resuelto antes del 6 de noviembre y por ese motivo el partido programado del Club América vs CF Pachuca no podrá realizarse en el establecimiento.

Ante esta situación, la Liga BBVA MX junto con el club América, Pachuca y Puebla han acordado que el encuentro se realice en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla, en la misma fecha y hora originalmente programadas de acuerdo al calendario de competencia.

